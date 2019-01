Surprizele Aeroportului Timişoara pentru anul 2019. Destinaţii noi şi începerea lucrărilor la noul terminal

Anul 2018 a început nefavorabil Aeroportului Timişoara cu o reorganizare a companiei aeriene Ryanair, care a luat decizia de a reduce volumul operaţional în România (a închis total operaţiunile pe alte aeroporturi) şi a anula unele destinaţii de la Timişoara, în schimb, favorabil pentru aeroport şi pentru pasageri, în cursul anului au fost introduse curse spre noi destinaţii: Stuttgart şi Chişinău (compania aeriană Tarom) şi Hurghada – Egipt, cursă charter.

Tarom şi-a dublat numărului de pasageri transportaţi la/de la Timişoara

În anul 2018, numărul total al pasagerilor a fost de 1.517.309, cu 6% mai puţin faţă de anul precedent, (când Ryanair a operat timp de 12 luni pe toate destinaţiile programate iniţial şi a condus cu o creştere cu 40% a numărului de pasageri în 2017 faţă de 2016!). În 2018, Ryanair a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de pasageri cu 37,7 % faţă de 2017, dar celelalte companii aeriene care operează zboruri la/de la Timişoara au înregistrat cifre crescute a numărului de pasageri. Compania aeriană Tarom a înregistrat o creştere cu 52% a numărului de pasageri transportaţi la/de la Timişoara, compania Lufthansa a avut o creştere de 19%, iar Wizz Air – o creştere de 5,4%. Cele mai căutate destinaţii în 2018 au fost Bucureşti, Munchen - Memmingen, Bergamo-Milano şi Londra.

În timpul verii, Aeroportul a înregistrat o creştere cu 24% a numărului de pasageri pentru cursele charter de vacanţă. Peste 50.000 de pasageri au zburat în 2018 în destinaţii exclusiv de vacanţă, în Antalya, Zakynthos, Creta şi Hurghada.

Creştere semnificativă la traficul de marfă

În ceea ce priveşte traficul de marfă, până la sfârşitul anului au fost procesate aproximativ 6000 de tone, cu 30% mai mult faţă de 2017. De reţinut faptul că la nivel naţional, volumul de marfă transportat pe toate aeroporturile din România, cu excepţia Bucureştiului, totalizează aproximativ 3000 de tone, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din volumul de marfă de la Aeroportul Timişoara.

În 2018, veniturile s-au ridicat la aproximativ 52,3 de milioane de lei (cifre preliminare), cifre similare cu 2017. De asemenea, în ceea ce priveşte cifra de afaceri, se estimează a se ridica la 50,38 milioane de lei, similară cu anul 2017. Profitul brut estimat pentru anul trecut este estimat să se ridice la 6,4 milioane de lei. Aceste date economice pozitive au fost realizate, în pofida reducerii cu 6% a numărului de pasageri, printr-o bună gestiune a activităţii comerciale şi economice.

Investiţii pe aeroport

În 18 decembrie 2018, a fost semnat contractul de finanţare cu credite nerambursabile guvernamentale şi europene pentru construirea unui nou terminal destinat pasagerilor care sosesc cu zborurile externe. Valoarea totală a investiţiei este de 30,3 milioane de lei, din care aproximativ 50% din fonduri proprii ale Aeroportului, iar diferenţa din fonduri europene şi fonduri ale Ministerului Transporturilor.

Noul terminal va fi o clădire cu fluxuri eficiente conform cu standardele actuale în materie de confort, siguranţă şi securitate. Ordinul de începere a lucrărilor pentru terminal s-a semnat în 14.01.2019 şi execuţia are o durată de de 12 luni. Terminalul va avea o suprafaţă desfăşurată de 4.383 mp, 3 fluxuri de pasageri, 3 sisteme de benzi de bagaje, 10 puncte de control al documentelor şi 3 puncte de control vamal. Terminalul pregăteşte aeroportul pentru a susţine un flux de aproximativ 3 milioane de pasageri pe an, cifră estimată pentru următorii ani.

”Anul 2019 se anunţă un an dinamic, plin de provocări. La începutul lunii ianuarie am semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru noul Terminal de Sosiri Curse Externe, iar această lucrare se va derula pe tot parcursul acestui an. În 2019 se vor realiza toate formalităţile procedurale, tehnice, economice şi procedurale pentru Terminalul de Plecări Curse Externe, pentru achiziţionarea autospecialelor PSI şi a echipamentelor de control de securitate, astfel încât în 2020-2021 să se realizeze şi să se finalizeze efectiv achiziţia echipamentelor şi a lucrărilor de investiţii", a declarat directorul Daniel Idolu.

Destinaţii noi în 2019

În luna ianuarie 2019, compania aeriană Wizz Air, a anunţat că începând cu septembrie 2019, se va aloca cea de-a treia aeronavă pentru baza de la Timişoara, ceea ce va permite operarea a patru noi destinaţii spre/dinspre Billund – Danemarca, Doncaster/Sheffield – Marea Britanie, Karlsuhe/Baden-Baden şi Nuremberg – Germania. În plus, vor fi suplimentate şi zborurile spre alte 5 destinaţii: Londra, Memmingen, Bari, Charleroi Bruxelles şi Dortmund.

Din iunie, o nouă companie aeriană va opera zbor direct din Timişoara spre Stuttgart şi retur. Este vorba de Eurowings – o companie aeriană germană cu profil low cost care va deschide astfel primul zbor din Timişoara.

"Sunt intenţii şi planuri optimiste pentru 2019, ce vor fi puse în aplicare printr-un mod de organizare riguros şi transparent.”, a mai spus Daniel Idolu.

