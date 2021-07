Stă în America, dar revine în România pentru sezonul de lubeniţă: Mi-a intrat în sânge, nu mă simt bine dacă nu fac asta

Corneliu Creţu locuieşte din 2016 în America, acolo unde lucrează în domeniul amenajărilor de interioare. Două luni pe an, practic în perioada aşa zisului concediu de vară, revine în România. În realitate nu e deloc un concediu pentru el, pentru că vine în ţară să lucreaze. Famila Creţu deţine una dintre cele mai mari culturi de lubeniţă de la Gottlob (judeţul Timiş), adică în jur de şapte hectare în acest an. Din acestea, de un hectar se ocupă Corneliu. L-am găsit la marginea drumului, la ieşirea din Gottlob, unde vinde lubeniţa culeasă direct pe câmp.



„Am şi eu partea mea. Am venit acasă şi mi-am pus ceva lubeniţă, să nu uit această îndeletnicire. Îmi place să spun că în România lucrez, acolo mă duc în vacanţă. Anul acesta nu am aşa de mult comparativ cu fratele meu, am pus poate la 30 la sută faţă de cât a pus el. Dar lucrul acesta mi-a intrat în sânge şi dacă nu-l fac vara, nu mă simt bine. De când eram copil, de la şase ani, am mers în piaţă. De cultivare se ocupa tata, iar eu cu fraţii mei mergeam cu şoferul în piaţă. Unul din fraţii mei are acum o firmă de TIR-uri în America, şi transportă foarte multă lubeniţă. Mai glumim aşa câteodată şi spunem: cu asta o să murim. Şi în America. Acolo sunt de cinci ani şi lucrez în construcţii, de fapt în amenajări interoare, pun blaturi de granit. Aici nu se prea folosesc, poate şi din cauza preţurilor, şi manopera este foarte scumpă”, a declarat Corneliu Creţu.Corneliu Creţu vine lubeniţă la marginea drumului