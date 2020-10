Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara a crescut capacitatea de internare a pacienţilor infectaţi cu COVID-19, prin reorganizarea Secţiilor de Pneumologie 1 şi 2 din unitatea sanitară, au fost trecute în zona roşie mai multe saloane, care numără în total 45 de paturi. Astfel, pentru pacienţii infectaţi cu SARS CoV-2 sunt alocate 181 paturi. Miercuri, 28 octombrie, în Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie erau internaţi 142 de pacienţi, dintre care 13 în Terapie Intensivă.

“Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de cazuri de infecţie cu SARS CoV-2, am fost nevoiţi să refacem circuitele în întreg spitalul. Am reorganizat zona roşie şi am crescut capacitatea de internare. Mai bine de jumătate dintre paturile destinate pacienţilor COVD-19 sunt dotate cu instalaţii de oxigen. Aici îi vom interna pe pacienţii cu forme medii sau severe de infecţie cu noul coronavirus. Din păcate, însă, dacă nu se vor respecta regulile de distanţare fizică, iar oamenii nu vor purta mască de protecţie, în câteva zile, paturile vor fi ocupate. Avem, în continuare, mai multe saloane din Secţia de Pneumologie pentru pacienţii non-covid”, a spus Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

De asemenea, medicul Diana Manolescu face un apel către pacienţii cu BPOC - Bronhopneumopatie Obstructivă Cronică - şi către cei care suferă de neoplasm pulmonar să se adreseze spitalului de la Pădurea Verde.

“Este nevoie ca aceştia să fie în continuare diagnosticaţi şi să le fie urmărită evoluţia bolii”, spune Diana Manolescu.

În urmă cu o săptămână, Clinica de Recuperare Cardiovasculară a devenit secţie externă a Spitalului Victor Babeş.

În această unitate sanitară sunt 48 de paturi, dintre care 12 sunt prevăzute cu oxigen. În clinică sunt internaţi astăzi 35 de pacienţi cu forme uşoare şi medii de COVID-19.