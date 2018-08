SPA-ul de la Lugoj rămâne închis până în 2019. A fost inaugurat de formă în campania a primarului PSD-ist

Administraţia locală din Lugoj nu reuşeşte să deschidă Centrul SPA, deşi acesta a fost inaugurat în campania electorală din 2016. Atunci primarul Francisc Boldea anunţa că, în câteva zile, lugojenii vor putea să facă baie în noul bazin acoperit.

“Nu cred că se deschide în acest an. Realistic vorbind! Am trimis înştiinţare constructorului MicroRoyal că reziliem contractul. Dânsul nu ne-a răspus! Am trimis şi firmei care se ocupă de insolvenţă lor, aceeaşi notificare. Aşteptăm răspunsul firmei de insolvenţă pentru ca să putem să-i convocăm pentru recepţia finală a bazinului. Să vedem ce s-a realizat, ce nu s-a realizat. Împreună cu dânşii şi cu proiectantul trebuie să ne întâlnim acolo şi să definitivăm starea exactă a contractului”, a declarat Cristian Galescu, viceprimarul Lugojului, pentru site-ul Lugojeanul.ro.

Viceprimarul Lugojului susţine că procedurile de a încheia contractul cu constructorul sunt mai anevoioase şi durează mai mult decât lucrările care ar mai fi de executat.

“Mai sunt nişte echipamente, pe care cei de la MicroRoyal trebuia să le pună în funcţiune, pe care noi nu le-am găsit la faţa locului. Am demarat şi o acţiune în instanţă cu dânşi, pe care am câştigat-o. Am avut şi o acţiune cu un executor judecătoresc care să constate lipsa sau nu a bunurilor. Săptămâna trecută s-a constatat definitiv că bunurile nu există. E vorba despre o cetrală de aerare şi un chiller. O să vedem cum procedăm să recuperăm sumele”, a mai declarat Galescu.



Viceprimarul spune că abia în primăvară se vor încheia toate aceste demersuri legale, iar cel mai probabil SPA-ul lugojean va funcţiona din toamna anului viitor.





Discursul primarului, la inaugurare: “Toţi zâmbesc, toţi râd, dar nimeni nu a fost în stare să îl facă vreodată”

Finalizat în mare parte, cu doi ani de întârzieri, în 2016, bazinul acoperit a fost “inaugurat”, cu mare fast, în plină campanie electorală pentru alegerile locale la care primarul Francisc Boldea (PSD) a candidat pentru al treilea mandat. De la eveniment nu au lipsit: copiii îmbrăcaţi în haine populare, preotul care a sfinţit locul de agrement, pâinea cu sare, lugojenii curioşi să vadă bazinul şi, evident, panglica. Tot pentru decor au fost aduşi tineri, dansatori ai ansamblului „Ana Lugojana”, care s-au „relaxat” în jacuzzi.

În discursul inaugural susţinut înainte de tăierea panglicii, primarul Francisc Boldea le-a explicat lugojenilor cum arată complexul de agrement în varianta ideală.

„SPA-ul din Lugoj cuprinde şase bazine exterioare: unul de 33/20 m şi 1,6 m adâncime, unul de patru metri adâncime pentru sărituri, două jacuzzi de mari dimensiuni, un bazin pentru copii şi unul pentru tobogan cu două tipuri de căderi, galben şi verde. E pentru prima dată, după 700 de ani în istoria Lugojului, când din SPA face parte şi un bazin acoperit (n.r. Obiectul inaugurării ). Toţi zâmbesc, toţi râd, dar nimeni nu a fost în stare să îl facă vreodată şi asta e cel mai important lucru”, a spus edilul,citat de Lugojeanu.ro.