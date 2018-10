Situaţie bizară la Uniunea Practicienilor în Insolvenţă. Lichidator judiciar păstrat în profesie după o condamnare penală definitivă: „Noi nu ne autosesizăm“

OUG 86/2006, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, prevede că „este nedemnă de a fi practician în insolvenţă persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale”.

Într-o astfel de situaţie se găseşte Liviu Ionel Trifa, un practician în insolvenţă din Timişoara, condamnat definitiv în 2016 la opt luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la tentativă de înşelăciune într-un dosar în care a fost acuzat că a încercat să îl ajute pe Zaher Iskandarani să fraudeze statul cu suma de peste 21 de milioane de lei. Detalii despre acuzaţii pot fi citite AICI. În final, judecătorii au reţinut că înşelăciunea a rămas doar în stadiul de tentativă. Totuşi, lichidatorul judiciar a fost condamnat pentru complicitate la tentativă de înşelăciune.

Chiar dacă legea prevede că o persoană aflată într-o astfel de situaţie „este nedemnă de a fi practician în insolvenţă”, lichidatorul judiciar continuă să profeseze, inclusiv în dosare de insolvenţă în care este parte şi statul.



Potrivit legii care reglementează organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, „nedemnitatea se constată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu”.



Contactaţi de „Adevărul”, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), filiala Timiş, au arătat că de sentinţa prin care Liviu Trifa a fost condamnat se ştie la nivelul UNPIR, dar nu se ia nicio măsură până nu sesizează cineva.

„Nu ni s-a comunicat niciun document în acest sens. În mod normal toate sentinţele care se dau vizavi de practicieni ar trebui să le comunice instanţa. Noi nu suntem parte în dosar care să putem avea cunoştinţă. Măcar partea care a fost prejudiciată ar trebui să aducă la cunoştinţă, dar nu ne-a adus nimeni nimic. Ştim de ea (n.r. de sentinţă) între colegi, dar dacă nu suntem sesizaţi oficial instanţa de disciplină nu poate dispune. Nu eu decid. Instanţa Locală de Disciplină decide. Se întruneşte atunci când există sesizări. (...) Informativ cunoaştem, doar că eu nu am atribuţii în a face demersurile sau a dispune în vreun fel vreo sancţiune de tipul suspendare sau excludere. Este de competenţa instanţei locale de disciplină. Cineva trebuie să sesizeze. Noi nu ne autosesizăm. Cineva trebuie să obţină acea soluţie definitivă şi să facă sesizare la instanţa locală de disciplină. Toată lumea ştie de sentinţa asta, dar dacă nimeni nu ne trage de mânecă nu poţi să faci nimic pentru că aşa e făcut statutul”, a declarat Flavia Consuela Crăciun, preşedintele UNPIR Filiala Timiş.

Contactată de „Adevărul”, Lorena Mariela Pirtea, preşedintele Instanţei Locale de Disciplină Timişoara, for despre care preşedintele UNPIR Timiş a spus că poate să decidă în cazul lui Trifa, a declarat că nu are cunoştinţe ca Instanţa Locală să fie sesizată în cazul lui Trifa. „Ştiu că domnul Trifa a avut dosare care au fost rezolvate de-a lungul timpului. Despre ceea ce spuneţi dumneavoastră nu am fost sesizaţi. Eu nu sunt în niciun complet al instanţei locale de disciplină. Eu mă ocup doar de partea organizatorică. Chiar dacă am fi fost sesizaţi şi am avea un astfel de dosar eu nu m-aş putea pronunţa pentru că nu aş vrea să influenţez în niciun fel cele două complete. În momentul în care UNPIR este sesizat eu trimit dosarul spre un complet, iar completul analizează dacă este un dosar de competenţă locală sau naţională”, a declarat Lorena Mariela Pirtea.

Reporterul „Adevărul“ a încercat să îl contacteze şi pe Liviu Ionel Trifa pentru un punct de vedere. Acesta nu a dorit să comenteze în niciun fel situaţia sa în cadrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă.