Secţie de Pre-Terapie la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara: În fiecare zi creşte numărul pacienţilor care ajung la spital cu forme severe

Parterul secţiei de Pneumologie a fost transformat în zonă roşie. Au fost operaţionalizate 34 de paturi în care vor fi internaţi pacienţii ce necesită suport respirator.

“Din păcate, în fiecare zi creşte numărul pacienţilor care ajung la spital cu forme foarte severe de boală, cu afectare pulmonară de peste 60-70 şi uneori chiar şi de 80 la sută şi care, fără suport respirator, fără oxigen suplimentar, nu supravieţuiesc. Am fost nevoiţi să deschidem acestă secţie, întrucât Terapia noastră este mică şi nu facem faţă. În noua configuraţie, putem să le asigurăm pacienţilor, pe care îi internăm în Secţia de Pre-Terapie, tratamentul respirator de care au nevoie. Practic, această secţie funcţionează aproape ca o unitate de terapie intensivă. Ceea ce nu putem asigura acolo, dar sperăm ca niciun pacient să nu aibă nevoie, este procedura de intubare. Pentru cei care ajung la acel moment trebuie să căutăm repede o secţie de ATI cu paturi libere. În acelaşi timp, vreau să reamintesc că Spitalul Victor Babeş are nevoie de o zonă albă, în care să fie trataţi pacienţii care au afecţiuni pulmonare si care necesită internare. Nu vom renunta la această zonă, întrucât şi aceşti bolnavi sunt importanţi pentru noi, la fel de importanţi precum pacienţii cu COVID 19. Nu ne mai permitem să transformăm întreg spitalul într-o zonă roşie şi nici n-o vom face”, a spus Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş din Timişoara.

Pacienţii din Secţia de Pre-Terapie vor fi monitorizaţi şi consultaţi de un specialist ATI care se alătură echipei medicale din Secţia de Pneumologie. Bolnavii vor putea fi conectaţi, dacă este nevoie, la aparatura de ventilaţie non-invazivă sau la aparatele de ventilaţie cu debit mărit de oxigen (high-flow).

“Începând de aseară şi până în acesta dimineaţă, am internat zece pacienţi. Au fost aduşi cu ambulanţele din UPU-urile de la Municipal şi Judeţean. Toţi au o formă moderat severă de COVID19 şi au avut nevoie de oxigen suplimentar. Din cei internaţi in garda mea, din cei 10, doar doi sunt vaccinaţi“, a declarat Gabriel Geru - medic primar pneumolog.

„I-am rugat pe colegii mei, managerii de la Spitalul Judeţean şi Spitalul Municipal să încerce să crească numărul de paturi destinate tratării pacienţilor cu forme medii şi chiar severe de COVID 19. Cele 34 de paturi suplimentare de la noi din spital se vor ocupa, cu siguranţă, în câteva zile şi mi-e teamă să nu ajungem, din nou, în situaţia în care nu vom mai avea unde să îi tratăm pe cei grav bolnavi. Avem în vedere şi identificarea altor spaţii de cazare, în afara spitalelor, dacă numărul bolnavilor va creşte şi mai mult”, a mai spus Cristian Oancea.

În această dimineaţă, în Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş erau internate 84 de persoane.