Secretul succesului pentru un director care se retrage în glorie, după ce a rezistat sub conducerea a trei primari

Şeful Direcţiei Fiscale a Primăriei Timişoara, Adrian Bodo, este unul dintre cei mai longevivi directori din Primăria Timişoara, rezistând pe funcţie sub mandatele primarilor Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Robu şi Dominic Fritz.

În timp ce colegi ai săi directori au ajuns să aibă probleme penale sau au plecat din funcţii după ce au intrat în conflict cu primarii, Bodo a rezistat, fiind apreciat ca un bun profesionist de toate taberele politice din Consiliul Local. Sub conducerea lui Bodo, Direcţia Fiscală a devenit cea mai digitalizată instituţie din subordinea Primăriei Timişoara, cetăţenii având posibilitatea, dacă vor, să relaţioneze cu instituţia doar online. În plus, începând de luni 20 iunie 2022, Direcţia Fiscală a Primăriei Timişoara s-a mutat într-un sediu nou, aflat în Iulius Town.

Momentul de satisfacţie maximă

Chiar dacă putea să rămână pe funcţie, Bodo a decis să se se pensioneze de la 1 iulie 2022, retrăgându-se de pe funcţie în glorie. În pragul pensionării, Adrian Bodo îşi aduce aminte de anul 1998, când s-a angajat în Primăriei Timişoara, la contabilitate, unde era un singur calculator.

„Partea de fiscalitate nu o aveam, era la Finanţe. În 2000 am preluat-o. Era un singur calculator la contabilitate, unde se făcea doar o balanţă, nu se înregistrau toate documentele acolo. Când am văzut că lucrurile stau de maniera asta, am început să lucrez. Erau câteva aplicaţii scrise pentru o gestiune materială şi le-am integrat, am învăţat să lucrez cu bazele de date”, povesteşte Bodo care, pasionat fiind de informatică, a dezvoltat pe cont propriu şi o aplicaţie de telefon mobil pentru plata taxelor şi impozitelor.

Întrebat care a fost cea mai grea situaţie a carierei, Adrian Bodo a evitat să răspundă, preferând să vorbească de momentul de satisfacţie maximă. „Obiectivul pe care mi l-am propus de la început a fost să nu îi mai văd pe oameni aplecaţi în faţa ghişerului. Ăla a fost momentul de satisfacţie maximă, când am desfiinţat acele ghişee cu gaură la care trebuia să te apleci”, mai spune Bodo, încă director direcţiei responsabile de colectarea banilor la bugetul local.

„Profesionalismul şi neimplicarea în politică”

Întrebat cum a reuşit să reziste sub conducerea a trei primari, Bodo a explicat care este, în opinia sa, secretul succesului. „Profesionalismul şi neimplicarea politică. Asta trebuie să înţeleagă toţi funcţionarii publici şi primarii. Noi nu suntem oameni care fac politică. Noi punem în practică politicile lor. Deciziile nu sunt la noi. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci o instituţie şi ea să funcţioneze, trebuie să fii acolo, în procesul de producţie. Eu mi-am dorit să arăt, şi cred că am şi reuşit, că o instituţie publică poate să funcţioneze ca şi o corporaţie”, a mai declarat viitorul pensionar. Dominic Fritz a refuzat să anunţe cine va fi „noul Bodo” al Timişoarei.

