Secretele terapiei cu boluri tibetane. Masajul vibraţional are impact benefic asupra sistemului nervos, relaxează, echilibrează şi elimină stresul şi durerile

Terapia cu boluri tibetane - corect spus masaj sono-vibraţional cu boluri cântătoare, este una din terapiile complementare relativ puţin cunoscută în România. Cu ajutorul unor boluri speciale, terapeutul produce vibraţii sonore care se transmit în profunzimea zonei în care sunt aşezate şi au un impact benefic asupra sistemului nervos, relaxează, echilibrează şi elimină stresul şi durerile.



La noi în ţară sunt doar o mână de oameni care au absolvit Institutul Peter Hess din Germania, singura academie de profil din lume care pregăteşte terapeuţi specializaţi în meditaţia şi terapia vibraţională şi sonoră cu boluri tibetane. Unul dintre ei este clujeanul Peter Halmagyi, care locuieşte de şase ani În Bucureşti.

“Nu are cum să fie o terapie de mii de ani”

La o simplă căutare pe Google, apar peste 40.000 de articole legate de terapia cu bolurile tibetane. În foarte multe descrieri putem afla că este vorba de o terapie folosită de mii de ani, de către tibetani. Aceasta este doar o interpretare mistică, explică Peter Halmagyi.







“Trebuie să clarificăm foarte clar ce înseamnă această terapie. Lumea nu prea cunoaşte partea corectă, terapeutică. În primul rând, nu are cum să fie o terapie de mii de ani. Aceste informaţii legate de implicaţia frecvenţelor şi vibraţiilor în organism nu erau cunoscute atunci. Sunt articole exagerate, dar lumea preferă să creadă mai repede misticismul decât ştiinţa. Partea mistică e mai plauzibilă. Aceste boluri nici nu sunt tibetane. În perioada flower power, la sfârşitul anilor anii ‘60, mulţi americani au mers în India, pentru a încerca o viaţă paşnică, fără război şi violenţă, în care sexul era la liber. Acolo se întâlnesc cu aceste boluri. Şi-au dat seama că sună bine când le lovesc, astfel au început să ducă bolurile în America. Se adunau doi-trei-zece în jurul lor, fumeau opium şi intrau într-o stare de euforie”, a povestit Peter Halmagyi.

Peter Hamlagyi explică principiile terapiei cu bolurile cântătoare



"Suntem foarte puţini care am studiat această tehnică de masaj sonor"

În anii ‘80, geofizicianul german Peter Hess se întâlneşte cu aceste boluri în India, unde a fost invitat să facă nişte măsurători la construcţia unui pod. Capătă un mare interes pentru aceste boluri şi împreună cu un prieten, medic, a început să studieze efectele acestor vibraţii asupra corpului.





“În România sunt mulţi care spun că fac terapie cu boluri tibetane, dar suntem doar patru persoane care am absolvit academia Peter Hess. Suntem foarte puţini care am studiat această tehnică de masaj sonor. Cei mai mulţi nu au cunoştiinţe unde să aşeze bolurile, la ce puncte se pune etc. Habar nu au la ce persoane nu au voie nici să se apropii cu aceste boluri. Sunt afecţiuni pentru care este interzisă terapia. Poate să fie chiar mortal pentru unii pacienţi. Unii fac terapii după capul lor şi pot avea efecte periculoase”, a mai afirmat Peter Halmagyi.

FOTO dieweltdesklangs.de



“Vibraţia are efect asupra organismului”

În masajul sono-virbaţional, terapeutul foloseşte un set de trei boluri cântătoare, de mărimi diferite, din bronz şi aliaje de metal, care se lovesc fin cu un obiect numit maletă, cu cap de pâslă.

“Prin lovirea fină a bolurilor cu acea maletă se creează un sunet fin şi o vibraţie. Sunetul are efect asupra creierului, dar vibraţia are efect asupra organismului. Bolurile mele sunt din Germania, de la academia unde am învăţat. Ei lucrează cu o familie care produce aceste boluri, sunt importante din China. Le prelucrează pe anumite frecvenţe, fac un reglaj”, a mai adăugat Halmagyi.





Folosirea terapiei cu bolurile tibetane se bazează pe faptul că orice boală este expresia unei perturbări energetice, ce poate fi ameliorată sau eliminată.

“În jurul corpului există un grad de energie, e clar, acceptat şi dovedit ştiinţific. Sunt rupturi energetice în acele puncte afectate. Voi lucra la o înălţime de cinci-şase centrimetri, pe acel câmp energetic. Prin vibraţie se echilibrează câmpul. Poţi lucra la foarte multe afecţiuni. Lombosciatică, hernie, dureri de la inflamaţii etc. Primul efect e relaxarea şi calmarea. În al doilea rând, obligarea mintea să focalizezi la partea nedureroasă. Dacă pacientul are o durere pe piciorul stâng, are o inflamaţie la genunchi, eu nu voi lucra la genunchiul stâng. O să lucrez pe piciorul drept. Dacă pun pe piciorul stâng, pot să-i cresc inflamaţia şi mai tare. Pun pe genunchiul sănătos, în acel moment mintea focalizează pe partea aceea, simte plăcea şi starea de bine, automat mintea o să creeze impulsul pe piciorul bolnav ca să declanşeze videcarea. Cam asta este ideea. Doi. Vibraţiile astea fine pătrund în organism şi în celule, foarte fin, este mult mai eficient decât un masaj cu mâinile. Este de necrezut”, a explicat terapeutul.





FOTO dieweltdesklangs.de



O şedinţă durează maxim 40 de minute.

Tratamentul începe cu o conversaţie destul de lungă între terapeut şi pacient.





“Terapeutul trebuie să cunoască foarte bine pacientul cu care lucrează. Sunt cazuri când la primele două şedinţe pacientul nici nu vede bolurile. Sunt momente când pacientul trebuie ascultat. Terapeutul trebuie să înţeleagă omul din faţa lui, să înţeleagă durerea omului. Apoi, sunt foarte multe tehnici de abordare. Tot timpul trebuie să fi atent la om, cum reacţionează, unde să stai mai mult, unde să stai mai puţin. O şedinţă durează maxim 40 de minute. Dar în funcţie de răspunsul pacientului, poţi să o faci mai puţin, dar nu mai mult”, a mai spus Peter Halmagyi.

FOTO dieweltdesklangs.de



“Nu poţi să promiţi vindecare nimănui”

Scopul terapiei cu boluri cântătoare este de a relaxa şi de a restabili echilibrul corpului şi al spiritului, însă există anumite cazuri în care este interzisă folosirea ei. Spre exemplu la epileptici, celor care au trecut prin operaţii de stent la inimă sau gravidelor falate în primul trimestru.







“Nu doresc ca terapia să devină o dependenţă. Nu vreau ca omul să vină la mine, să se simtă bine 40 de minute, dar să nu lupte să îşi rezolvi problemele psihologe sau sufleteşti. Asta este o medicină alternativă, care merge complementar. Este recomandat să se colaboreze cu psihologul sau cu medicul pacientului. În Germania se foloseşte în spitale, în clinici. La academie am avut colegi, medici, care au dorit să facă cursul. Acolo există o colaborare cu medicul clientului. Eu nu vorbesc de vindecare. Nu poţi să promiţi vindecare nimănui. Şi medicul spune mereu că va încerca...Putem vorbi despre ameliorare, despre schimbarea mentalităţii pacientului, cum să accepte boala. Încercăm, facem totul, dar este nevoie de doi, ca la vals sau tango. Cel care oferă şi cel care acceptă”, a mai declarat Peter Halmagyi.

Peter Halmagyi şi bolurile tibetane