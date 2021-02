Scandalul "Cathedral Plaza", varianta Timişoara: blocuri lângă una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din Timiş

PUZ-ul se află în dezbatere publică la Primăria Timişoara, iar cartierul de blocuri ar urma să fie ridicat pe locul fostei fabrici Oglinda.



Acest proiect a demarat încă din 2018 şi au fost nenumărate discuţii între Parohia Elisabetin, vecini şi dezvoltatorii imobiliari care doresc să construiască în locul fabricii Oglinda.

Săptămâna trecută, a avut loc o nouă dezbatere publică, a treia, pe tema PUZ-ului din Piaţa Bisericii nr.7. Din cauza pandemiei, dezbaterea publică s-a desfăşurat online pe platforma Zoom.



Proiectul prevede ridicarea unor imobile formate din parter, trei etaje, plus mansardă, care s-ar construi la câţiva metri de biserică.



Investitorii se arată dispuşi să facă compromisuri şi să construiască o clădire în trepte. Pe latura cu biserica, înălţimea să fie mai mică decât lăcaşul de cult.

Ultima dezbatere publică pentru PUZ-ul din cartierul Elisabetin a fost solicitată de Asociaţia Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.



“Noi considerăm că nu s-a respectat regulamentul de informare a publicului, nici Legea 52. Avem suspiciunea că informarea publicului s-a făcut privilegiat, că pe parcela aflată în discuţie pentru PUZ panoul nu a stat conform legii, un an de zile. În plus, voiau un regim de înălţime care nu era adecvat zonei, având în vedere că biserica din Elisabetin este una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe române din Timişoara. De la regimul de înălţime care era în 2018 s-a coborât la stradă, spre parc, avem acum parter plus două etaje, plus încă unul retras. Dar gradul de încărcare pe acea parcelă este prea mare. Nu vor mai fi grădini. În spate era o grădină. Am cerut să fim informaţi despre tot ce se întâmplă în acest PUZ, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Din acest motiv, am solicitat anularea documentaţiei respective. Vom vedea ce hotăre se ia. Noi nu ne putem opune până la nesfârşit. Scopul nostru este ca acele clădiri să se încadreze în zona respectivă”, a spus Ilie Sârbu, directorul Asociaţiei Timişoara Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.