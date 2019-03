Sala plină, la avanpremiera filmului „Nu mă atinge-mă“, la Timişoara. Toate cele 500 de locuri au fost ocupate, iar lumea a stat şi în picioare

Aula Magna a UVT a fost plină la avanpremiera fimului "Touch me not"

Filmul Touch me not - Politicile Corpului, în regia Adinei Pintilie, câştigătorul ursului de aur şi al premiului pentru Cel mai bun debut în cadrul festivalului de film de la Berlin, stă să intre în cinematografele din România. În aceste zile au loc avanpremiere în câteva mari oraşe din România. Proiecţia de la Timişoara a avut loc luni seara, în Aula Magna a Universităţii de Vest. Toate cele 500 de locuri au fost ocupate, iar lumea a stat şi în picioare.

După vizionarea filmului, mare parte din public a rămas să dialogheze încă două ore cu protagoniştii prezenţi la Timişoara, regizoarea Adina Pintilie, alături de protagonista Laura Benson. Producătorii Christian Bayerlein şi Grit Uhlemann au plecat la reprezentaţia de la Arad.

“E un film, dacă vreţi, cercetare. Un fel de investigaţie personală în care am pornit împreună cu un grup de protagonişti acum câţiva ani. Mai mult despre cercetarea asta personală despre intimitate, despre sexualitate, despre corp, filmul este şi o invitaţie la dialog, adresată direct privitorului. Prin dialogul acesta direct, care poate să fie inconfortabil, poate să stărnească foarte multe emoţii. Privitorul este invitat să îşi pună sub semnul întrebării propriile idei preconcepute despre intimitate, sexualitate, să fii contient de cum te simţi într-o anumită situaţie, dacă-l poţi judeca pe altul doar pentru că e diferit. Cumva e acelaş tip de proces prin care am trecut noi toţi în cercetarea asta. E o invitaţie exact către autoreflexie”, a declarat Adina Pintilie.

Regizoarea susţine că ceea ce apare în film nu are nicio legătură cu pornografia, cu sexualitatea promovată în societatea de astăzi, ci lucrurile sunt mult mai complexe.



“Sexualitatea e o parte atât de esenţială din viaţa noastră. Asta e şi paradoxul filmului, pentru că lucrează cu lucrează cu aspecte atât de esenţiale ale umanităţii noastre. Cu toţii avem un corp, avem o viaţă intimă şi totuşi e atât de greu să vorbim de lucrurile astea. Sunt atâtea tabuuri, atâtea frici. Oamenilor le e frică să nu fie judecaţi, să nu fie văzuţi. Noi toţi creştem cu nişte idei, nişte scenarii despre cum funcţionează relaţiile, ce e frumuseţea. Din familie, din şcoală, din societate. Creem un soi de scenariu, nişte aşteptări despre cum trebuie să fim noi, cum trebuie să fie copilul nostru. În această cercetare am descoperit că realitatea e mult mai complexă decât ficţiunile astea normative. Sunt multe alte posibilităţi de frumuseţe, ale posibilităţi de intimitate decât cele standard, care sunt la fel de valide, la fel de uman”, a mai spus Adina Pintilie.

Filmul Touch me not - Politicile Corpului poate fi văzut din 15 martie în cinematografele din ţară.

Evenimetul de la Timişoara a fost organizat de asociaţia Pelicula Culturală.

“Această premieră de la Timişoara a fost un eveniment pe care noi nu l-am putut refuza. Faptul că avem la Timişoara câştigătorul Ursului de aur, venit împreună cu regitorul, cu actori, cu producători, mi se pare un lucru grozav. Filmul poate fi apreciat foarte bun sau foarte prost, depinde de privitor, de capacitatea omului de a pătrunde şi de a înţelege. Este o combinaţie dintre ficţiune şi documentar care pătrunde foarte mult în partea intimă şi tabu a oamenilor”, a spus Nicoleta Ciocov.

Doar şase femei din 68 regizori au câştigat Ursul de Aur pentru Cel mai bun film de lungmetraj, iar Adina Pintilie se numără printre ele.



„Touch Me Not“ sparge orice tip de tabu, vorbind despre frica de intimitate, despre reprimarea emoţiilor, dar şi despre cum ar trebui văzuţi oamenii cu dizabilităţi, într-o perspectivă deschisă, nouă, în care trebuie acceptat că aceştia se arată şi ca fiinţe sexuale. Christian, unul dintre personaje, care nu e actor profesionist şi care are o dizabilitate, spune: „Ca toţi ceilalţi, am dreptul de a mă bucura de trupul meu, de a-mi explora sexualitatea, de a mă arăta ca fiinţă sexuală. Cred că e important să arătăm că noi, oamenii cu dizabilităţi, avem aceleaşi dorinţe, vise şi răspunsuri la stimuli ca toată lumea“.

