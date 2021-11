S-a deschis primul târg de Crăciun din Timişoara. Experienţă ca în basmele copilăriei FOTO

În acest an, Timişoara va avea mai multe târguri de Crăciun. Pe lângă cel din centrul istoric, organizat de primărie şi cel de la Muzeul Satului Bănăţean, deschis de CJ Timiş, vor mai exista două târguri. Unul la Iulius Town, în Calea Aradului, iar celălalt la Shopping City, în partea opusă a oraşului, în Calea Şagului.



Primul târg de Crăciun inaugurat în acest sezon este cel de la Iulius Town, care va rămâne deschis până în 16 ianuarie 2022.







„Anul acesta, îţi pregătim o experienţă ca în basmele copilăriei, unde emoţia sărbătorilor poate fi împărtăşită cu întreaga familie. Te aşteaptă căsuţe cu bunătăţi de sezon şi idei adorabile de cadouri, food trucks cu preparate delicioase, un parc de distracţie pentru toate vârstele, o Piaţă de Brazi, multe decoraţiuni şi cornere tematice ideale pentru fotografii pe Instagram”, spun cei de la Iulius Town.

Piesa de rezistenţă de la „Winter in my Town” este roata panoramică, amenajată în parcarea VIP de la Iulius Town. Adusă în premieră în Timişoara, roata are o înălţime de peste 30 de metri, 18 gondole a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute.









































