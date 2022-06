Rusoaica Regina, la festivalul Refugiaţilor din Timişoara: „Am trăit toate fazele. Şi ruşinea, şi frustrarea“

GALERIE FOTO - REGINA DAMIAN DIN TIMIŞOARA Cea de-a şasea ediţie a Timişoara Refugee Festival de la Timişoara s-a deschis cu o instalaţie inedită în Piaţa Libertăţii, care i-a aparţinut artistei rusoaice Regina Damian: o maşină încărcată cu tot ce are nevoie o persoană care află că într-o oră trebuie să-şi părăsească ţara.

„Am vrut să atrag atenţia că nu e plăcut să pleci din locul tău, din ţara ta. Şi noi am fost forţaţi să plecăm de unde m-am născut. Dar dacă se întâmplă, trebuie să te gândeşti repede ce să iei cu tine. Cât poţi să iei, ce încape, ce nu încape. La ce renunţi. Trebuie să înţeleagă lumea ce înseamnă asta. Noi nu ne băgăm în politică, prin artă vrem să arătăm valori umane. Sunt câteva lucruri din maşină care chiar aparţin refugiaţilor din Ucraina”, a spus Regina.





Regina Damian s-a născut în Turkmenistan, însă la vârsta de şase ani s-a mutat în Rusia, iar din 2017 s-a stabilit în Timişoara, cerând legal drept de şedere de la Inspectoratul General de Imigrări.





A fost implicată încă de la prima ediţie Timişoara Refugee Art Festival, un eveniment unic în Europa de Est. Anul acesta, având în vedere războiul pornit de Rusia în Ucraina, s-a gândit chiar să renunţe.

Regina Damian spune că nu toţi ruşii susţin războiul din Ucraina.

„Nu toată Rusia e rea, nu toţi ruşii sunt răi şi duşmani. Mă doare inima pentru ce se întâmplă în ţara mea. Am trăit toate fazele. Şi ruşinea, şi frustrarea. Eu iubesc oamenii, nu mă interesează de unde vine. Am fost atât de supărată încât m-am gândit să nu particip anul acesta la festival. Era scoasă din film. Dar am zis că tocmai anul acesta e cel mai important să fiu aici, să arăt că nu suntem toţi aşa”, a spus Regina.