Românul autorizat să predea o metodă de management revoluţionară care promite obţinerea unor rezultate spectaculoase

Cu o experienţă de 20 de ani în IT şi managementul proiectelor, timişoreanul Liviu Meseşan a devenit de curând primul trainer din centrul şi sud-estul Europei licenţiat în Scrum, o metodă de management a proiectelor la mare căutare în SUA. Parte a conceptului Agile, care presupune trecerea de la managementul pe bază de comandă şi control la încurajarea oamenilor de a lucra în echipă, Scrum este un cadru de lucru care, odată implementat, promite să ajute la eliminarea factorilor care duc la ineficienţă şi rezultate slabe în livrarea produselor sau serviciilor de orice tip.

„Scrum a fost implementat pentru prima dată în anul 1993 în cadrul echipelor dezvoltatoare de software din Statele Unite. Pe parcursul anilor, şi-a dovedit utilitatea prin succesul echipelor şi a organizaţiilor care l-au implementat, astfel că în acest moment este folosit la scară largă atât de către startup-uri, cât şi de către companii globale din toate domeniile de activitate cum ar fi: IT, servicii financiare şi profesionale, cercetare şi dezvoltare, automotive, electronică, consultanţă, marketing, construcţii, arhitectură, instituţii guvernamentale, sănătate, educaţie, servicii sociale”, a explicat Liviu Meseşan, autorizat chiar de către Jeff Sutherland, co-creator al Scrum.

Liviu a explicat că, pentru a deveni trainer Scrum, este nevoie în primul rând de experienţă în domeniu. „Pe durata a mai bine de 20 de ani de carieră, am avut oportunitatea să lucrez în diverse departamente, începând cu Operaţiuni şi continuând cu Management, Product Development şi ulterior Securitate; aşa am acumulat cunoştinţe diverse, plecând de la ideea creării unui produs nou şi continuând cu dezvoltarea lui, apoi cu implementarea la client în condiţii de siguranţă şi securitate. Dacă la început mare parte din activitatea mea a fost în domeniul IT, ulterior am lucrat şi în proiecte din producţie, servicii financiare şi profesionale, instituţii publice locale şi centrale, educaţie. Asta mi-a permis să observ că, şi dacă domeniul de activitate este diferit, anumite probleme-cheie, precum aşteptarea unei decizii, orele suplimentare, întârzierea livrărilor, proiecte care depăşesc costurile estimate sunt la fel peste tot, indiferent de domeniul de activitate sau de ţară”, a arătat trainerul.

Productivitatea din România, la ani distanţă de UE şi SUA

Potrivit trainerului Scrum, statisticile arată că productivitatea salariaţilor din România este la ani distanţă faţă de statele UE şi la o distanţă şi mai mare faţă de SUA. „Eu nu consider că românii lucrează mai puţin. Dimpotrivă, am întâlnit echipe în România mult mai bune decât în alte ţări mult mai dezvoltate. Atunci de ce suntem sub alte state ca şi productivitate? Din punctul meu de vedere, ţine de educaţie. Deşi sistemul de învăţământ nu poate fi schimbat aşa uşor, mai poate fi făcut ceva. Pot fi perfecţionaţi oamenii care lucrează în România prin aducerea în ţara noastră a unor metode care s-au dovedit a fi de succes, care eficientizează munca, punând accentul pe colaborare şi lucru în echipă, crescând astfel productivitatea şi eficienţa”, a mai explicat Liviu Mesaşan.

Timişoreanul specializat în predarea Scrum a mai declarat că a susţinut cursuri la care au participat angajaţi ai: IBM, Nokia, Honeywell, US Air Force, Zurich Insurance, Provident, Lockheed Martin, Intel, Microsoft, Dell, John Deer, Toyota, Vodafone, Universitatea din Arad, Athabasca University. „O creştere a productivităţii în România va duce la o mai mare încredere a investitorilor în ţara noastră, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă mai bine plătite. Momentan, unul din principalele motoare în acest sens este domeniul IT, dar mai avem multe sectoare în care putem să performăm. Trebuie doar să ştim cum”, a punctat Liviu Meseşan.

Trainerul Scrum a arătat că în SUA este în lucru o lege care prevede că toate proiectele Departamentului de Apărare din SUA trebuie să fie realizate după conceptul Agile, din care face parte şi Scrum. „O altă organizaţie care foloseşte Agile, tot din SUA, dar importantă pentru noi, este producătorul sistemului de rachete antiaeriane şi antirachetă Patriot, care urmează a fi instalate şi în România. Fiind un furnizor al Departamentului de Apărare American, compania foloseşte Agile”, a mai explicat Liviu Meseşan, potrivit căruia „SAAB, o altă companie care activează în domeniul apărării din Suedia are peste 100 de echipe care folosesc Scrum şi, în fiecare zi, în maximum o oră, toate departamentele care lucrează la modelul Gripen cunosc exact care este situaţia la zi”. „Un alt exemplu, care vine din domeniul tehnologiei, ar fi Intel, care are peste 500 de echipe care folosesc Scrum”, a mai arătat Liviu Meseşan.