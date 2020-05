Românii ar urma să renunţe la obiceiuri împământenite de secole: „Îmbrăţişarea caldă şi pupatul pe obraz trebuie să dispară“

Primăvara, soarele, aerul mai curat ca niciodată, au îmbiat oamenii să iasă afară din case, chiar înainte de relaxarea din 15 mai. Din ce în ce mai multă lumă îşi face de lucru, numai să scape de cei patru pereţi. Poliţia şi-a retras efectivele de pe străzi, abia mai vezi câte un echipaj, dar nu mai opresc maşini pentru a controla declaraţiile pe propria răspundere.



În acest timp, medicii încearcă să se facă încă auziţi. Pericolul coronavirusului nu a trecut. Şi chiar dacă din 15 mai se trece de la starea de urgenţă la cea de alarmă, oamenii trebuie să fie responsabili.



„Tuturor le este foarte greu, dar mai trebuie să strângem un pic din dinţi încă o perioadă de timp. Cea mai mare pandemie din acest secol ne marchează viaţa. Este un lucru în care nici măcar oamenii de ştiinţă cei mai performanţi nu se pot pronunţa definitiv. Este o categorie virală nouă şi nu prea avem de unde învăţa din cărţi. Putem să facem asemănări, dar nu putem trage concluzii încă. Găsim pe social media articole şi postări care condamnă sau tratează unele subiecte cu umor sau neînţelegere bâjbâiala unor decizii medicale. Ele par contradictorii pentru că trebuie să înveţi din mers, pentru că presiunea deceselor s-a pus în primul moment. Pe lângă acest moment există şi marele risc că generaţia tânără, deloc condamnabil, îşi doreşte să fie foarte rapid eliberată din această strâmtoare cu care ei nu au mai avut de-a face. Din complexitatea aceasta sociopsihologică trebuie să învăţăm şi să înţelegem că în aceste momente nu avem cum să nu avem o viaţă modificată major”, a declarat medicul pediatru . Mihai Gafencu, preşedintele Salvaţii Copiii filiala Timişoara.



Medicul susţine că este necesară conştientizarea faptului că spre binele tuturor - până să apară un vaccin, care să imunizeze populaţia, alături de cei imunizaţi prin boală, trebuie să ţinem cont de noile reguli.



„Tipul de îmbrăţişare caldă şi pupatul pe obraz, pe care noi, balcano-latini l-am îndrăgit, va trebu să dispară încetul cu încetul din obişnuinţa noastră. La fel, purtatul măştii pe faţă va trebui să devină o obişnuinţă. El nu va trebui să fie zi de zi prezent în viaţa noastră. Poate părea exagerat, caraghios, deranjant, trebuie impus cu cap şi cu informaţii clare, să ne facă viaţa la fel de frumoasă”, a mai spus Mihai Gafencu.



Masca trebuie purtată corect. Este amuzant să vezi fotografii cu persoane care poartă pasca pe bărbie sau când masca e purtată de un şofer care se află singur la volan.

„Masca trebuie să acopere complet nasul, gura şi bărbia cât mai etanş. Nu foloseşte nimic masca dacă o porţi doar peste gură. Nu are rost să purtăm când suntem singuri. Nu se poartă când suntem departe de alţi oameni, în aer liber. Tocmai atunci şi purtatul exagerat şi prosteşte ne poate face să ne săturăm de ea. Are rost să punem mască atunci când stăm cu cineva faţă în faţă. Şi să-l rugăm şi pe cel din faţă să poarte. Numai aşa riscul contaminării scade sub 10 la sută. Şi distanţa trebuie păstrată, de minimun 1,5-2 metri”, a completat medicul Mihai Gafencu.



Mulţi părinţi se întreabă dacă trebui să pună mască şi copiilor nici. „Nu mai puneţi mască pe sugari şi pe copiii mici. Copilul până la trei ani nu are nevoie de mască”, răspunde Gafencu.



În ce priveşte mănuşa, ea trebuie purtată ca a doua piele. Ea nu ne apară decât dacă este dezinfectată de fiecare dată şi dacă nu se atinge faţa cu ea. Dacă este folosită greşit, face mai mult rău.



Medicul de la Spitalul de Copii din Timişoara susţine că e nevoie de relaxarea măsurilor pentru că incidenţa unor situaţii de tulburări psihiatrice va creşte.