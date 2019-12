Românii care fac Revelionul la Viena pot să uite de petarde şi artificii. Amendă de până la 3.600 de euro sau chiar închisoare

Foarte mulţi români din zona de vest obişnuiesc să petreacă Revelionul în capitala Austriei. Drumul este facil, se ajunge lejer pe autostradă - sunt mai puţin de cinci ore de la Timişoara. Capitala Austriei este una dintre cele mai căutate destinaţii pentru petrecerea de Anul Nou.

Primăria din Viena organizează anul acesta pentru a 30-a oară revelionul în stradă.

Viena a îmbrăcat haine de sărbătoare în luna decembrie. S-au deschis zeci de târguri de Crăciun, mai mici sau mai mari: cam în fiecare piaţă publică se organizează câte unul. Cel mai mare, „Wiener Weihnachtstraum-Vienna Christmas Dream”, are loc în faţa Primăriei, şi atrage anual peste trei milioane de vizitatori din ţară şi străinătate.



În perioada 28-1 ianuarie, târgurile de advent se transformă în târguri de Anul Nou.

Petrecerea "Silvesterpfad" începe în 31 decembrie, de la ora 14.00, şi se încheie în Anul Nou, la ora 02.00. Vor fi 12 ore de distracţie, în 12 locaţii - în centrul oraşului: Rathausplatz, Stephansplatz, Löwelstrass, Graben, Herbert von Karajan-Platz, Kärntner Strasse, parlament etc., parcul Prater şi zona Seestadt - spectacole atractive, concerte live, DJ-i şi divertisment, precum şi o gastronomie variată, vin fiert şi şampanie.

Sunt aşteptaţi la "Silvesterpfad" aproximativ 700.000 de vizitatori din Austria şi de peste hotare.

Organizatorii susţin că în cei 29 de ani, peste 12 miloane de persoane au petrecut revelionul de la Viena.„2019 se apropie de final, iar Viena vă invită să vă spuneţi rămas bun de la acest an şi să întâmpinaţi cu fericire cel nou. Ce ar putea fi mai bun decât Revelionul la cea mai populară petrecere din Europa – de la Viena? La a 30-a aniversare a evenimentului tradiţional punem accent pe unitate. Puteţi să râdeţi, să dansaţi, să sărbătoriţi sfârşitul cu multă muzică şi o „Stradă a fericirii”, în 12 locaţii, în centrul Vienei, Prater şi Aspern Seestadt. Am creat zona „Prieteni în Viena” pentru ca oamenii să creeze legături între ei... Sper să vă distraţi la cel de-al 30-a Revelion din Viena. Dansaţi cu bucurie pe ritmurile „Valurilor Dunării Albastre” pentru un an nou fericit şi sănătos. Cântaţi energic „Oda bucuriei”, care va fi interpretat la miezul nopţii ca un preludiu al Anului Beethoven”, a transmis Michael Ludwig, primarul şi guvernatorul Vienei.