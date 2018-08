Româncă din Milano, la aproape patru zile de la protestul diasporei: „Mă doare carnea pe mine. Am momente de confuzie. Nu mă recunosc nici eu“

Maria Popovici (Milano), Angi Troia (Timişoara) şi Eunicia Someşan (Timişoara), participante la mitingul diasporei de la Bucureşti, acuză stări de rău declanşate la 48 de ore după evenimentele din Piaţa Victoriei. Întoarse după protest la Timişoara, cele trei femei încearcă să obţină certificat medico – legal. Maria Popovici susţine că a venit pentru protestul din 10 august de la Milano şi ar fi trebuit să se întoarcă în Italia în 11 august. În urma evenimentelor din noaptea de vineri spre sâmbătă, Maria s-a simţit rău şi a amânat plecarea în Italia.

„Am fost la Bucureşti la IML şi mi-au dat trimitere să mă duc la spital, dar m-am gândit că e mai bine să vin la Timişoara. Ieri (n.r. luni) m-am simţit foarte rău ieri şi am fost prima dată la ORL, de la ORL m-au trimis la urgenţe”, povesteşte femeia. Maria Popovici susţine că în urma gazelor inhalate în Piaţa Victoriei, în noaptea de 10 spre 11 august, în jurul orei 3.00, a început să aibă frisoane, dar le-a pus pe seama oboselii. „Eram trei persoane care aveam aceleaşi simptome. Le-am pus seama oboselii, a adrenalinei. Nu am băgat prea mult în seamă”, povesteşte Maria Popovici, care a mers şi în seara de 11 august în Piaţa Victoriei.

Femeia susţine că, ajunsă la Timişoara, a început să se simtă tot mai rău. „Mă usutură ochii şi gâtul, mă doare capul. Efectiv mă doare carnea de pe mine. Am avut pierderi de memorie. Am momente pe care nu mi le amintesc exact. Am momente de confuzie. Eu sunt o persoană foarte calculată, atentă la ce vorbesc, dar prietena mea vorbea ieri cu mine şi îmi spunea că sunt pe altă lume. Nu mă recunosc nici eu. Sper să treacă. Merg la IML şi aşteptăm să ne spună care sunt următorii paşi”, susţine Maria Popovici. Românca stabilită în Italia a declarat că a fost supusă unui control medical la Spitalul Municipal, dar nu i-au fost făcute niciun fel de analize. „Nu mi-au făcut analize toxicologice, nu mi-au făcut nimic”, a mai spus Maria Popovici.

Angi Troia, o protestatară #rezist participantă la protestul diasporei, a declarat că a fost „gazată full option”. Crescută în orfelinat, Angi Troia susţine că şi-a pierdut la Revoluţie fratele geamăn, a urmat cursurile unei facultăţi de sport pe care nu a terminat-o pentru că a fost „o vagaboandă, un ultraş”. „Eu m-am dezis de ultraşi din cauza vandalismului. Urăsc violenţa verbală şi fizică”, a declarat Angi, care a mai spus că toată lumea îi spune „Pitbull”.

Timişoreanca spune că la mai bine de trei zile de la evenimentele din Piaţa Victoriei încă are dureri de cap, vărsături, pierderi de memorie şi de vedere. „La temperatura care e afară am frisoane şi am dureri foarte mari în zona capului. Văd în ceaţă”, spune femeia, potrivit căreia stările de rău s-au acutizat duminică. „Nu ştiu ce fel de gaze au fost. Am avut dureri mari de cap, sufocare. Mi s-a făcut şi un CT, dar medicii mi-au spus că am tumefiere în zona urechii drepte. Am fost ţinută aproape jumătate de oră. Am refuzat spitalizarea ca să rămân cu grupul de la Timişoara”, spune Angi Troia, care mai declară că are coşmaruri în urma evenimentelor de vineri noaptea. „Mă pun şi adorm şi aud numai vuietul ăla al trasoarelor. Mă trezesc speriată”, a mai spus timişoreanca.

Eunicia Someşan, o altă protestatară din Timişoara care a participat la mitingul de la Bucureşti, acuză afecţiuni neurologice. Nu a apelat, însă, la un medic neurolog. „Sunt foarte rău în sensul că am pierdut controlul asupra corpului. Analizele sunt bune. Problemele sunt pe neuro, pierderea echilibrului, confuzie, stări de vomă. Urmează să vedem la IML dacă se poate face o analiză toxicologică. Nu ştim cum să scăpăm de ce am inhalat”, susţine Eunicia Someşan, care este în evidenţele medicilor cu astm bronşic. „Eu am crezut că sunt mai bine şi starea s-a deteriorat. Vreau să vedem ce putem face şi să facem o chestie colectivă. Mă depăşeşte ce s-a întâmplat. Sunt confuză. Nici nu ştiu unde să merg. Mă las îndrumată de cei care sunt mai lucizi”, a mai declarat Eunicia Someşan.