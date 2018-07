Rock la Mureş - festivalul în care donatorii de sânge intră pe gratis. Legendarii punkeri de la The Exploited concertează diseară la Periam-Port

The Exploited FOTO www.antyradio.pl

Rock la Mureş este un veritabil Woodstock al Banatului. Festivalul se desfăşuară la 50 de kilometri de Timişoara, aproape de malul Mureşului, la Periam-Port, într-un cadru natural. În cele două zile, vinei şi sâmbătă, organizatorii au pregătit concerte cu 25 de artişti din ţară şi străinătate. Muzica este pe toate gusturile.

Mii de persoane s-au distrat în prima seară la Rock la Mureş. Printre cei care au cântat pe scena mare au fost Apocalips, Kazah, iar capii de afiş au fost cei de la Bucovina, una dintre trupele româneşti cu priză la publicul din generaţia de azi.

Astăzi, petrecerea continuă. Diseară, de la ora 22.00, pe scena mare va urca celebra trupă de punk The Exploited. Este vorba de una dintre cele mai celebre formaţii de punk din lume. Formată în 1979, în Edinburgh, Scoţia, The Exploited au explodat pe scena punk rock cu albumul de debut „Punk’s not Dead”, un material discografic care a ajuns pe primul loc în topul albumelor independente în 1981.

În prezent trupa este formată din Wattie Buchan, Wullie Buchan, Irish Rob şi Matt Justice.

Formaţia The Exploited a fost prezentă pentru prima oară în România în cadrul aceluiaşi festival, în anul 2006.

Tot astăzi vor mai concerta Şuie Paparude, E-AN-NA sau Flo Knixx.



La Periam Port se poate ajunge cu maşina sau cu trenul.

Pe perioada de desfăşurare a festivalului Rock la Mureş, Regio Trans a suplimentat numărul vagoanelor care circulă pe ruta Timişoara Nord – Periam.

Cei care pleacă din Timişoara Nord au la dispoziţie trenuri la orele 7.14 (cu sosire în Periam la 8.42), 14.16 (sosire 15.27), 16.35 (sosire 18.04) şi 19.31 (sosire 20.51).

Cei care călătoresc din Arad au la dispoziţie trenurile Regio Călători care pleacă la orele 7.14, 11.24, 14.14, 16.28 şi 19.40, acestea urmând să oprească pe durata desfăşurării festivalului şi la Periam – Port.



Alături de muzică, organizatorii festivalului Rock la Mureş îi aşteaptă pe cei interesaţi şi cu o serie de activităţi sportive, ca tenis de masă, mini – fotbal, volei, badminton şi alte jocuri de grup, la diferite concursuri, iar pe toată durata festivalului, petrecăreţii au posibilitatea de a merge cu caiacul pe Mureş.

La faţa locului, preţul unui bilet pentru o zi este de 60 lei.

Toţi donatorii de sânge au acces gratuit la festival, cu condiţia de a prezenta carnetul donatorului la intrare. De asemenea, persoanele cu handicap vor beneficia şi ele de acces gratuit, de asemenea localnicii au intrare gratuită.