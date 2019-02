Reputat chirurg estetician, despre falsul medic italian: „Era un caz celebru în SUA: un lăcătuş făcea operaţii estetice. Şi se spunea că avea rezultate acceptabile“

Ecourile provocate de depistarea unui medic italian fals, care făcea operaţii estetice în România, sunt departe să fie stinse. Matteo Politi, un escroc cu opt clase, a reuşit să păcălească pe toată lumea, inclusiv Direcţia de Sănătate Publică, care i-a acordat codul de parafă pentru a putea opera în Bucureşti.



Jurnaliştii „Adevărul“ l-au întrebat pe doctorul timişorean Tiberiu Bratu, primul chirurg plastician din zona de vest a României, cum este posibil ca cineva care nu are studii de specialitate să ajungă totuşi să efectueze intervenţii chirurgicale.

“Cazul acesta e incredibil. Nu e uşor să ajungi să operezi într-o clinică privată de renume. Mă gândesc că nici oamenii aceia nu au vreo vină, dacă a venit cu documente false, cu diplome false. Habar nu am. Dar până la urmă cei de la clinică nu sunt poliţişti. Ştiu că în America Latină cu 200-300 de dolari îţi cumperi diplomă de estetician. Am auzit că şi prin Italia se fac operaţii pe la subsolul unor vile, preţul e la jumătate pe cât e oficial, în spitale. Sunt tot felul de cazuri în lume. Nu ştiu cum poţi face operaţii dacă nu ai pregătire. Mai era un caz celebru în America, un lăcătuş făcea operaţii estetice. Şi se spunea că avea chiar rezultate acceptabile. Poţi învăţa ceva mecanic”, a declarat Tiberiu Bratu, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Estetică şi şeful Clinicii de Chirurgie Plastică “Casa Austria” din Timişoara.

“Acel medic ar fi făcut cam o mie de pacienţi, după care a dispărut total”

Bratu, chirurg plastician de renume atât în România cât şi în străinătate, cu peste 30.000 de intervenţii chirurgicale efectuate, a avut parte şi de pacienţi care au au avut de suferit de pe urma unor nepricepuţi.

“Am avut o pacientă, manechin celebră în Olanda. S-a dus la un cabinet, la un doctor, să-i infiltreze ceva substanţe în buze. Nu ştie ce i-a pus în buze, dar după injectare deveneau lemnoase. Foarte dure şi mari, ieşeau tot felul de secreţii de acolo. A venit, i-am făcut anestezie, am încercat să scot substanţa aia, dar se fixase în ţesuturi. Acel medic ar fi făcut cam o mie de pacienţi, după care a dispătrut total. A mai fost o domnişoară care a venit la mine, după ce o injectase o colegă de cameră, care era în prima lună la o postliceală de sanitară. A comandat pe net ceva substanţă şi aia i-a înjectat. Reintervenţiile sunt mereu mai complicate şi mai costisitoare”, a povestit Tiberiu Bratu.

“Eu refuz să operez dacă nu este cazul”

Chirugul timişorean nu doreşte să vorbească prea mult de ceilalţi colegi de breaslă, care abia aşteaptă să prindă un client, iar până ce aceştia se dezmeticesc sunt deja şi operaţi. Astfel, îi îndeamnă pe pacienţi să fie atenţi unde se duc să se opereze.

“Eu refuz să operez dacă nu este cazul, dacă nu are motive estetice sau motive obiective. Dacă sânii sunt foarte bine, dar ea insistă că le vrea mai mari, prefer să nu operez. Să se ducă în altă parte. Acum, eu dacă aş fi pacient, m-aş interesa un pic de cel care mă va opera. Am avut pacientă din Ungaria, care mi-a spus că până să se decidă să vină la mine a văzut şi a vorbit cu peste 20 de paciente de-ale mele. Poate că ar trebui să ne interesăm un pic unde mergem. Nu doar că îl vedem pe unu la televizior despre care se spune că e <regele silicoanelor>. Acum toţi sunt regi. Îmi pare rău de oamenii care sunt păcăliţi. Aici sunt implicaţii fantastice. Poţi să îi schimbi viaţa omului. Apropo de proteze, încerc să le lămuresc să nu-şi pună proteze. Fiindcă e un corp străin. Numai dacă e musai”, a mai afirmat Bratu.

“Orice acţiune umană implică un grad de risc”

Tiberiu Bratu susţine că un medic estetician începe să fie stăpân pe meserie după ce a făcut peste 300 de operaţii, iar de abia când are câteva mii poate spune că a văzut cam tot ce înseamnă complicaţie.

“Un grad de risc este indiferent unde te operezi. Nu există un chirurg cu experienţă care să spună că dacă te duci la el nu poţi avea nicio complicaţie. Dacă ai puţină maturitate, nu poţi să spui aşa ceva. Orice acţiune umană implică un grad de risc. Aici e vorba şi de pacienţi, care trebuie să fie atenţi unde merg. Şi clinica are o responsabilitate. Şi la mine, la clinica Brol, au venit italieni care au spus că vor să vină să opereze. Am preferat să nu iau pe nimeni. Sunt ai mei, cu care am lucrat, pe care i-am crescut şi care oricând pot să vină să opereze, pentru că ştiu că se pricep. Acum un medic din Uniunea Europeană poate să practice meseria în orice ţară din uniune, cu condiţia să işi facă toate actele prin Colegiul Medicilor, prin Direcţia Sanitară. Dar prefer să nu am emoţii aşa că am zis: nu. Orice ţară are şi chirurgi buni, mai puţini buni”, a mai declarat Tiberiu Bratu.

“Chirurgia asta estetică e o chirurgie de maturitate”



Legat de chirugii esteticieni din Italia, dortorul Bratu spune că legile de acolo sunt diferite faţă de cele de la noi.

“În Italia poţi să faci chirurgie estetică fără să fii chirurg plastician. E o portiţă acolo. Dacă ai medicină generală, nu ştiu cum, poţi să faci chirurgie estetică. Aşa că acolo sunt mulţi care nu au competenţă de chirurgie estetică, dar se ocupă de asta. Nu zis de buze, fac operaţii de tot felul. Am mai spus-o, chirurgia asta estetică e o chirurgie de maturitate. O faci când deja o bază solidă de chirugie plastică, de chirurgie generală. Trebuie să ai şi o vârstă. Când eşti foarte tânăr ţi se pare că tot ce zboară se mânâncă şi că ţine nu ţi se poate întâmpla nimic”, a completat Bratu.

Un escroc francez a operat la Timişoara doi ani



Cazul italianului Matteo Politi nu este unic în România. În urmă cu câţiva ani, François Pinori, un francez care a venit la Timişoara, la clinica privată Euroclinica, în calitate de mare specialist ortoped în probleme de coloană, era de fapt un medic fals, el operând fără să aibă diplomă. El a depus la Direcţia de Sănătate Publică Timiş diploma cu care atesta că este absolvent al Universităţii de Medicină din Paris. Ulterior, s-a descoperit că documentele erau false.

Francezul a sosit la Timişoara în 2004, din Italia, unde a operat ilegal vreme de patru ani, realizând inclusiv operaţii complicate la coloană prin laser. François Pinori a operat la Timişoara, timp de doi ani, 160 de pacienţi. Culmea, multe operaţii au avut succes. După ce s-a aflat de caz, Pinori a dispărut din România şi nimeni nu a mai reuşit să dea de urma lui.



