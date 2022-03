Refugiată impresionată de români: „În vreme de război, noi am văzut atâţia oameni frumoşi, atâta dragoste“

După invazia rusă din Ucraina sute de mii de ucraineni, în special femei cu copii, s-au refugiat în România. Printre refugiaţii care au ajuns în Timiş este şi Anastasia. Originară din Republica Moldova, având şi cetăţenie română şi fiind şi vorbitoare de limba română, Anastasia era stabilită în Ucraina, fiind căsătorită cu un ucrainean.

Anastasia şi soţul ei sunt stabiliţi în vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia. Oraşul lor nu a fost atacat de ruşi, dar în zona lor au ajuns foarte mulţi refugiaţi din restul Ucrainei. Pentru că era în luna a noua de sarcină şi pentru ca soţul său să se poată implica în ajutorarea refugiaţilor, Anastasia a venit în România cu un grup de refugiaţi ucraineni.

Anastasia, care este membră a unei biserici neoprotestante, a ajuns, alături de mai mulţi refugiaţi, la un centru de studii biblice din Timiş. Tânăra venită din Ucraina s-a declarat impresionată de modul în care bisericile din România s-au implicat în primirea refugiaţilor.

„Suntem miraţi de dragostea, bunătatea cu care suntem primiţi. Atâta îngăduinţă, atâta răbdare! În toate împrejurările astea, în care te aştepţi să vezi mizeria războiului, noi am văzut atâta dragoste şi bunătate a fraţilor. Dacă m-ar fi întrebat cineva înainte care este starea bisericii din România, nu cred că m-aş fi gândit că biserica din România e atât de vie şi e atât de iubitoare. Noi, în vreme de război am văzut atâţia oameni frumoşi, atâta dragoste. Noi l-am văzut pe Cristos în România. Noi nu suntem oameni uşori, că fiecare e cu problemele lui, dar am văzut că răbdarea fraţilor nu are limită şi suntem atât de recunoscători”, a declarat Anastasia.

La rândul său, Diana, o altă refugiată din Ucraina ajunsă la centrul din judeţul Timiş, a declarat că încă de la intrarea în România a fost asaltată de oameni dornici să o ajute.

Diana, care a venit în România împreună cu fiica sa imobilizată la pat, a declarat că mai întâi poliţistul de frontieră a întrebat-o dacă are unde să meargă şi dacă are nevoie de apă sau de mâncare. Apoi, oamenii care aşteptatu la intrarea în ţară s-au înghesuit să îi dea tot ce are nevoie. „Am fost miraţi nu numai de comportamentul adulţilor. Când am ajuns la biserică, adolescenţii se îngrijeau de noi”, a declarat şi Diana.

De la declanşarea crizei ucrainene şi până la data de 10 martie, ora 24,00, la nivel naţional, au intrat în România 364.518 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 282.497.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Primar ucrainean, într-o convorbire cu Dominic Fritz: „Îi vom înfrânge cu inimile noastre fierbinţi”

Primul grup de refugiaţi din Ucraina care ajunge în Banat. Comuna în care au fost primiţi cu braţele deschise