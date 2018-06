FOTO Refacerea Porţii Vienei, o idee care ar putea prinde contur. “O să fie una dintre cele mai reprezentative etichete ale Timişoarei”

Arhitectul Valentin Luca a lansat o propunere ineteresantă cu privire la fosta poartă a Vienei, cea mai importantă intrare în Cetatea Timişoarei, care s-a aflat în interiorul actualului sens giratoriu Mărăşti. Autorul cărţii “Cetatea Timişoarei de azi” - care a avut ca teză de doctorat primul Tratat de Arhitectură Militară Bastionară din România, susţine că poarta ar trebui reconstruită în sensul-giratoru.

“E frumoasă ideea, ar merita să se refacă poarta Vienei”



Istoricul Ioan Haţegan este încântat de idea refacerii porţii în sensul giratoriu.

“E frumoasă ideea, ar merita să se refacă poarta Vienei. Nu va deranja circulaţia, pentru că este în sens. Există fotografii înainte de demolare, există proiecte, se poate reface relativ simplu. În câteva oraşe am văzut aşa ceva. Există la Budapesta, există la Viena, la Praga, dar şi în multe oraşe din Germania. Important este că a venit cineva cu ideea, să ne ajute Dumnezeu să găsim oameni care să aprobe, oameni care refacă planurile şi constructorul”, a spus Ioan Haţegan.

“E suficint să se facă doar structura cu arcadă”

O parte din elementele ornamentale, decoraţiuni şi cele două armuri care se aflau pe cele două laturi ale porţii, se află la castelul Huniazilor.

“Ideea este foarte bună, merită ca poarta Vienei să fie refăcută pe locul în care a fost cândva. Nu încurcă pe nimeni şi ar artăta foarte bine. E suficint să se facă doar structura cu arcadă. În multe oraşe s-au făcut asemenea lucruri. La Szeged au reconstruit un întreg bastion, de la zero. Nu ştiu câţi dintre timişorenii de azi ştiu că a existat cândva o cetate. La Muzeul Banatului se află cele două elemente de blazon, din bronz, care au fost pe poarta Vienei. Ele au trecut deja prin două restaurări, prima în timpul comunismului. Mai avem şi anumite piese de decor. Nu ar arăta rău dacă s-au pune acolo şi replica unui tun, aşa cum se vede în vechile fotografii. Am trecut recent prin Drobeta Turnu Severin şi am văzut acea replică al poldului lui Apolodor, făcută într-un sens-giratoriu. Arată foarte bine. Sunt convins că dacă se va reface poarta Vienei o să fie una dintre cele mai importante şi reprezentative etichete ale Timişoarei”, a spus muzeograful Dan Ciobotariu.