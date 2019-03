Recomandările unui medic nutriţionist pentru perioada postului: „Să mâncăm ca oamenii care sunt mai săraci“

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici şi cei romano-catolici se află în Postul Paştelui. Au trecut deja câteva zile bune din cele 40, în care cuvântul de ordine trebuie să fie cumpătare. Fie că vorbim despre hrană sau despre comportament.

Medicul nutriţinist Lavinia Bratu oferă, de ani de zile, sfaturi despre ce ar fi bine să mâncăm în post, cum să avem suficienţi nutrienţi.

Şi de această dată Lavinia Bratu are o recomandare. În această perioadă să mâncăm ca oamenii săraci.

„Înainte de a intra în Postul Paştelui, m-am gândit ce să postez eu pe reţelele de socializare. Am avut o singură propoziţie. În jurul acestui gând mi-am îndemnat pacienţii. E foarte simplu. Caută să mănânci ca şi cum ai fi un om sărac. E atât de simplu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu caut după voie şi plăceri, înseamnă să nu caut alimente scumpe, să mănânc aşa cum poate mâncau bunicii şi străbunicii noştri. Pur şi simplu mai puţin. Şi vă spun că lucrurile ieftine sunt şi cele bune. Te poţi duce în piaţă să iei nişte cartofi, să iei fasole, ceapă, morcovi, gulii, toate frunzele verzi care vor veni în următoarea perioadă. Când dă leurda în jurul Timişoarei mă duc eu să-mi culeg, să fac salată. Asta e sfatul meu. Să mâncăm ca oamenii care sunt mai săraci”, a declarat Lavinia Bratu.

"În post avem nevoie mai multe decât de o mâncare simplă"

Medicul nutriţionist le sugerează oamenilor să nu se lase înşelaţi de reclama care se face pentru produsele de post, care se află în supermarketuri. „Sunt toate aditivate, sunt toate cu elemente care nu au nicio treabă cu nutriţia. Vin doar să ne păcălească gustul, să ne încânte. Nu despre asta e vorba în post. În post avem nevoie mai multe decât de o mâncare simplă. Nu uitaţi să alegeţi mâncare integrală, cereale integrale, să alegeţi în fiecare zi o leguminoasă, fie că e mazăre, linte, năut sau humus. Sunt pentru rezerva de proteine. Nu uitaţi de salată”, a mai spus Lavinia Bratu.

Postul este şi perioadă care, pe lângă latura spirituală, înseamnă şi o binemeritată cură de detoxificare a organismului. Asta şi pentru că acum ne aflăm la cumpăna dintre anotimpuri.

“Nu e nimic întâmplător. Această restricţie nutriţională vine întotdeauna la terminarea unui anotimp şi începutul celulalt anotimp. Acum se termină iarna. Toate posturile sunt puse la cumpăna dintre anotimpuri. Are sens, pentru că în jurul nostru natura se schimbă. Astfel că şi noi avem atunci puterea de transformare. Ne adaptăm la un nou timp, la temperatura de afară, la mediul înconjurător. Adaptarea se face prin acomodare şi asimilare. Venim după o perioadă în care nu am mâncat atâtea crudităţi, nu am avut de unde, iar acum facem trecerea spre tot înseamnă crud, fructe, legume, frunze, pas cu pas ne schimbăm chimia internă. Şi de câteori schimbăm ceva în corp, schimbăm şi în starea noastră de spirit. Fiecare dintre noi doreşte linişte sufletească sau pace în suflet. Pentru că dacă pe astea le avem, toate celelalte sunt ordonate în vieţile noastre”, a mai spus medicul nutriţionist Lavinia Bratu.

