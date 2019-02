PSD şi-a început campania pentru europarlamentare împânzind un oraş cu mesaje proeuropene: „Cum nu suntem pentru UE dacă deţinem preşedinţia!?“

Cu mai bine de două luni înainte de alegerile europarlamentare, municipiul Lugoj, al doilea oraş ca mărime din Timiş, a fost împânzit de mesaje proeuropene, cu sigla PSD. În mai multe zone din oraş, chiar şi în zone în care şoferii trebuie să fie atenţi la drum să nu îşi rupă maşinile în gropile din asfalt, au fost amplasate bannere cu mesajul „Împreună cu lugojenii pentru Europa”. Primarul Francisc Boldea, care este şi preşedintele PSD Lugoj, a declarat că acţiunea este una de precampanie, nefiind nicio problemă de legalitate în montarea mesajelor politice.

„Conform legii, începând cu alegerile din 2016, tot ce era voie în campanie este voie înainte de campanie. Ca atare, până la data de 23 aprilie, când se dă startul campaniei electorale diferite partide cer aprobare, conform legii, la autoritatea locale. La Lugoj, PMP-ul a cerut pentru bannere şi panouri, USR-ul pentru strângere de semnături şi PSD-ul pentru bannere. Acestea trebuie date jos până în 23 aprilie, când vor fi acele panouri de dimensiunile stabilite de lege. Nici în perioada premergătoare afişele nu îndeamnă la vot. Nu zice nimeni: veniţi la vot în data de…”, a declarat Francisc Boldea.

În privinţa mesajului proeuropean pe care îl transmite PSD şi care este în contradicţie cu mesajul antieuropean transmis de unii lideri ai partidului, primarul Lugojului a declarat că PSD-ul nu poate fi antieuropean. „Mesajul nu e al meu. E mesajul partidului. Dacă noi deţinem preşedinţia cum nu suntem pentru Uniunea Europeană!?”, a mai declarat primarul Lugojului.

Angajat de la o societate a Consiliului Local, filmat cum montează bannerele PSD

Preşedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleţ în care arată că un angajat al Meridian 22, firma de apă şi canal a Consiliului Local Lugoj, în care PSD deţine majoritatea, lucrează la montarea bannerelor PSD.



Directorul Meridian, Florin Iovescu, a confirmat pentru „Adevărul” că persoana care apare în filmare este angajat al Meridian, dar susţine că omul era în timpul liber. „E un om care are un contract de muncă cu noi. Era sâmbătă, era în timpul lui liber. Este salariatul nostrum, dar a fost în timpul liber”, a declarat Iovescu. Primarul Francisc Boldea a declarat că nu ştie cine s-a ocupat de montarea bannerelor, fiind responsabilitatea echipei de tineret a partidului. La rândul său, viceprimarul Lugojului, Cistian Galescu, a declarat că partidul a angajat o firmă care să se ocupe de lucrare, iar partidul plăteşte facture emisă de firmă.

Contactat de „Adevărul”, Dan Dobie, patronul firmei angajate de PSD să facă lucrarea, a declarat că i-a transmis beneficiarului, adică partidului, că pentru a monta bannerele are nevoie să îi fie pus la dispoziţie un om, transmiţându-i-se de unde să îl ia pe angajatul Meridian. „Eu am solicitat că am nevoie de un om. Nu ştiu cum s-au hotărât, cine a hotărât, Meidianul, partidul….Că a fost în timpul lui liber, că nu a fost. Ne-au spus că omul ăsta va fi de găsit undeva pe stradă şi el ne va indica ce să facem”, a declarat Dan Dobie pentru „Adevărul”.

