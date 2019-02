Proprietăţile nucii de cocos. „Sunt singurele produse care ajută punctual la regenerarea celulelor nervoase“

Nuca de cocos, un frunct care creşte în zonele tropicale, este realmente o minune pentru organismul uman.

„Studiind efectele pe care le are hrana asupra creierului, am făcut cunoştiinţă cu produsele din cocos acum vreo zece ani. În toate studiile de specialitate despre refacerea celulei nervoase, acum 20 de ani se ştia că odată ce neuronii se pierd, nu se mai refac. Ei bine, nu e aşa. Acum ştim că celulele nervoase se regenerează, şi o să fiţi surprinişi, doar produsele din nucă de cocos sunt cele care ajută punctual la acest proces. Există şi o clinică, undeva în America de Sud, acolo pacienţii sunt hrăniţi doar cu produse de nucă de cocos”, a declarat Lavinia Bratu.

„Decât un ulei rafinat, oricând un ulei de nucă de cocos”

Uleiul de cocos, care se extrage din nuca de cocos uscat, folosit adesea în industria cosmetică, este excelent şi în bucătărie, la gătit.

„Vorbim în ultimul timp mai mult de uleiul de nucă de cocos, decât de frunctul în sine... Eu în casă am acest ulei de cocos. Este singurul ulei în care prăjesc ceva. El nu fumegă ca şi uleiul de floarea soarelui, fumegă la tremperaturi înalte, la 180-190 de grade. Nu putem să comparăm uleiul de cocos cu un ulei refinat. În plus, uleiul de cocos are multe grăsimi, dar nu sunt grăsimi cu lanţ lung, ci mediu, pe care organismul le tolerează mult mai uşor. De foarte multe ori am o felie de pâine, pun pe ea ulei de nucă de cocos, dar în stare solidă, pun nişte boia şi ceapă verde, şi mănânc cum mâncam pâinea cu untură la ţară. Pur şi simplu are proprietăţi miraculoase. Decât un ulei rafinat, oricând un ulei de nucă de cocos”, a mai spus Lavinia Bratu.

Apa de cocos e plină de potasiu, calciu şi sodiu într-o proporţie uimitoare

Pe lângă uleiul de nucă de cocos, fructul minune oferă şi alte beneficii în apa şi laptele de cocos. Laptele de cocos este lichidul rezultat după răzuirea pulpei nucii de cocos. Nu trebuie confundat cu apa de cocos. Medicul nutriţionist Lavinia Bratu susţine că laptele de cocos are o compoziţie similară cu cea a laptelui matern.

„Despre laptele de cocos se spune că are acea compoziţie similară cu a laptelui matern pentru că există un acid – acidul lauric. Prezent în nuca de cocos. Nu se găsesc în altele... Legat de apa de nucă de cocos, dacă întrebaţi un sportiv, un alergător de performanţă, care este vegan, o să vă spună că cea mai bună sursă de electroliţi când facem efort, nu o să vă vină să credeţi, este apa de cocos. E plină de potasiu, calciu şi sodiu într-o proporţie uimitoare. Apa de cocos este cea care vine şi îţi reglează la nivelul electrolitic”, a explicat Lavinia Bratu.

„Poţi să te hrăneşti doar cu produsele din nuca de cocos”

Există nenumărate poveşti şi întâmplări cu oameni naufragiaţi pe insule pustii, care au rămas în viaţă consumând doar ce le oferea nuca de cocos.

„Poţi să te hrăneşti doar cu produsele din nuca de cocos. Ai şi un aport de proteine suficient, o să ai şi un apoort de grăsimi suficient, ce să vă spun... Am studiat acest frunct, nu am nicio îndoială asupra efectelor antivirale, antibacteriene pe care le are, inclusiv la nivelul paraziţilor. Sunt câteva produse naturale împotriva viermilor intestinali. E dovleacul, cimbru şi cocosul. Realmente distruge ciuperci, virusuri, întăreşte sistemul imunitar, are rezervă electrolitică, e bogat în proteine, zinc, fosfor şi fier. E perfect să-l avem în casă”, a concluzionat Lavinia Bratu.

