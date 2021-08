Promovare inedită a unui castel din Timiş. Proprietarii germani au oferit porci vietnamezi oaspeţilor FOTO

GALERIE FOTO Castelul Nikolici de la Rudna ar putea deveni un veritabil magnet pentru turişti. Natura a fost darnică cu locul, pe acolo şerpuieşte râul Timiş, iar curtea se pretează la evenimente de tot felul. Din nefericire, fosta proprietate a baronilor este într-o semiruină. S-ar fi putut şi mai rău, exemple sunt destule în Banat cu domenii nobiliare abandonate şi lăsate în paragină. În acest caz, norocul a făcut că a fost achiziţionat de o familie din Germania, care s-a îngrijit cât a putut de el. Maria Radermacher a cumpărat domeniul la începutul anilor 2000 şi a început să renoveze cameră cu cameră. Nu a putut accesa fonduri europene, astfel că din cele 40 de încăperi, doar 7 sunt locuibile...

„Era o minunăţie, o privelişte fantastică, ca în basme. Numai că nu era nicio uşă, niciun geam. Totul era distrus. În prima cameră, unde avem o sufragerie, era un cal, se odihnea la umbră. Până la urmă am căutat proprietarii şi am reuşit să-l cumpărăm. De atunci m-am mutat în ruina asta. Am început să fac câte o uşă, câte un geam. Aşa a trecut timpul şi am făcut câte ceva. Numai că sunt costurile sunt enorm de mari. Până acum nu am primit niciun ban din proiecte europene, sper să obţinem de acum în colo”, a declarat Maria Radermacher.

A tăiat doi porci vietnamezi

Pentru a atrage atenţia asupra uriaşului poteniţial al castelului Nikolici, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Timiş, a organizat aici evenimentul Banat Brunch. Gazda Maria Radermacher a tăiat doi porci vietnamezi, iar oferta gastronomică a fost inedită.





„M-am bucurat foarte mult pentru acest eveniment, pentru că aşa poate să vină lumea să cunoască domeniul. În primul rând, am gătit porc vietnamez. Am tăiat doi porci, am făcut şi cârnaţi, am făcut şi chiftele, jumări. Am mai avut varză dulce, aperitive, unt de casă, brânză de oaie şi de capră, cartofi la cuptor, deserturi cu fructe de sezon”, a mai spus Maria Radermacher.

"Vrem să punem în valoare patrimoniul local"

Dincolo de promovarea culturii gastronomice, Banat Brunch-ul de la Rudna a însemnat şi importanţa salvării patrimoniului arhitectural din satele bănăţene.





„S-au întâlnit cumva dorinţa noastră de a promova această zonă a judeţului Timiş, cu dorinţa gazdei de a promova castelul. Un castel despre care foarte puţină lume vorbeşte şi cunoaşte. Era important să aducem în lumină acest obiectiv. Vrem să punem în valoare patrimoniul local, să vorbim de importanţa păstrării lui, a recondiţionării unor clădiri. Colaborăm cu proprietarii lor şi le oferim consiliere şi informaţii pentru a accesa fonduri pentru renovarea şi reabilitarea acestor locaţii”, a afirrmat Delia Barbu, directorul Asociaţiei pentru Promovarea Turismului Timiş.

Viziunea unei studente la Arhitectură

În curtea castelului de la Rudna a avut loc şi concert susţinut de trupa The other you. Dar şi mai important, a fost prezentat un film centrat pe Castelul Nikolici, care reprezintă proiectul de diplomă al Daianei Maciulschi, studentă la Facultatea de Arhitectură din Timişoara.

„Am propus refuncţionalizarea şi transformarea sa într-un agri-parc productiv. Ar avea o zonă de agricultură participativă, unde oamenii de la oraş pot veni, pot să crească legume, să-şi închirieze mici bucăţi de teren. Pe de altă parte se împrietenesc şi cu ce înseamnă patrimoniu. Avem aici trei clădiri, avem conacul, monument istoric Categoria B, unde am propus să se facă un restaurant şi o sală de evenimente la mansardă. Avem moara, am propus să se transforme în moara copiilor, ei pot să înţeleagă mecanismul care încă este în clădire. Şi mai avem magazia pe care am propus să o transform într-un spaţiu dedicat agriculturii unde să se pregătească lădiţele cu alimente”, a povestit Daiana Maciulschi.





Conacul şi domeniul de la Rudna au aparţinut baronului Nikolici, unul dintre cele mai reprezentative familii sârbeşti din Imperiul Austro-Ungar de altădată. Domeniul a fost construit în 1780. După al Doilea Război Mondial, castelul a devenit subunitate de grăniceri, iar prin anii ‘60, după naţionalizare, a ajuns sediu CAP.



















































