Medicii din prima linie COVID vor fi evaluaţi psihologic pentru a vedea nivelul de stres şi oboseală. Mulţi sunt epuizaţi

În 28 februarie 2020, medicii, asistentele medicale, infirmierele şi brancardierii Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara au intrat în lupta împotriva virusului SARS-COV 2. Timp de un an întreg corpul medical dar şi cel auxiliar au lucrat zi şi noapte, la intensitate maximă pentru a reuşi să facă faţă afluxului mare de pacienţi.

În toată acestă perioadă, puţini au fost cei care nu au făcut ore suplimentare sau au plecat în concedii mai mult de trei, patru zile. Rezultatul acestei activităţi continue, susţinute, se poate exprima în epuizare atât fizică cât şi emoţională.

Apariţia unor prime semne de acest gen a determinat conducerea unităţii sanitare să demareze un proiect unic în România, cel al unei evaluări a gradului de epuizare.

“Suntem obosiţi. Mulţi dintre colegii mei sunt epuziaţi. Şi cu toate acestea luptăm în continuare. Dar fiecare dintre noi a avut cel puţin un moment în care a spus, nu mai pot! Şi pe bună dreptate. Luptăm împotriva acestui virus continuu, de un an de zile. O luptă grea, o luptă în care de cele mai multe ori reuşim să câştigăm. Lupta acesta însă are efecte asupra noastră, asupra familiilor noastre, asupra vieţii şi sănătăţii fizice şi mentale. Vorbim de o epuizare nu doar fizică ci şi mentală şi emoţională. O epuizare cronică. Aşa că am stabilit cu colega noastră, Daniela Biriş, care este atât psiholog clinician cât şi psihoterapeut, să demareze o evaluare a gradului de epuizare a colegilor noştri şi evident, să găsim apoi soluţii concrete pentru a merge mai departe, pentru a continua acestă luptă care, din păcate este departe de a fi încheiată”, a spus Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş Timişoara.