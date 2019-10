Producătorii de filme sunt peţiţi să vină în vestul României. „Filmele pompează o grămadă de bani în economia locală şi promovează pe gratis regiunea”

HBO „Hackerville”, filmat la Timişoara, i-a făcut pe cei de la Asociaţia DocuMentor să se gândească la înfiinţarea unei comisii regionale de film. Acesta ar avea rolul de a face lobby, să atragă producători de film şi să le faciliteze toate condiţiile pentru ca aceştia să dorească să filmeze în Banat. Astel, se încearcă atragerea producătorilor de film şi spre această zonă, în condiţiile în care acum doar capitala atrage proiectele mari. Producţia serialului de succes”, filmat la Timişoara, i-a făcut pe cei de la Asociaţia DocuMentor să se gândească la înfiinţarea unei comisii regionale de film. Acesta ar avea rolul de a face lobby, să atragă producători de film şi să le faciliteze toate condiţiile pentru ca aceştia să dorească să filmeze în Banat. Astel, se încearcă atragerea producătorilor de film şi spre această zonă, în condiţiile în care acum doar capitala atrage proiectele mari.



„Încercăm să punem pe picioare o comisie de film regională, o premieră pentru România. E o iniţiativă la care lucrăm de ceva timp, mai ales că există acest <tax rebate> pe care-l oferă Guvernul României pentru producţiile de film. Începem aici în Timişoara, unde s-a filmat şi <Hackerville>. Toată acţiunea asta de comisie de film înseamnă un beneficiu din toate părţile, a producătorilor (care primesc un beneficiu financiar), a industriei creative locale, serviciilor, turism, servicii hoteliere”, a spus Călin Meda, de la DocuMentor.

Aducerea unor echipe de filmare, care, de cele mai multe ori, înseamnă peste o sută de persoane, care stau în oraş mai multe luni, ar însemna venituri considerabile pentru firmele care oferă servicii în zonă, ar aduce un beneficiu şi pentru industria creativă locală, în turism dar ar fi şi o bună promovare a oraşului şi a regiunii.

Pentru a discuta despre aceste oportunităţi, la Timişoara, au venit reprezentanţii unor comisii de film din vestul Norvegiei, din Finlanda şi Lituania.

„Discutând cu partenerii noştri din Lituania, Finlanda şi Norvegia, am descoperit că şi de data asta anumite ţări din Europa s-au mişcat mai bine decât noi. Dar partea pozitivă este că avem toate condiţiile să facem o comisie de film regională, pe partea de vest a României, care să convingă producătorii de film români şi străini să facă aici filme de lung metraj, seriale de TV, clipuri sau filme documentare. Pe termen lung vrem să avem şi un fond regional de film, o alternativă la Centrul Naţional al Cinematografiei de la Bucureşti. Altfel, toată producţia de film stă concentrat în jurul Bucureştiului. Toţi producătorii mari de film care vin în România sunt cumva dirijaţi în jurul Bucureştiului, acolo e industria. Noi încercăm să-i mutăm şi spre partea asta de vest, care are toate datele ca alternativă la mult filmatele zone Braşov, Sibiu, Deltă şi Bucureşti. Filmele pompează o grămadă de bani în economia locală, dar promovează pe gratis regiunea respectivă”, a declarat regizorul Florin Iepan.



Exemple de bună practică în Bergen, Turcu şi Vilnius

Pentru a ne da seama ce înseamnă o astfel de comisie, Sigmund Elias Holm, de la Western Norway Film Commission a povestit că la ei s-au filmat pentru Mission Impossible, Downsizing, The Snowman, Ex Machina, seriale Netflix, Jurat Pazikaite, director la Vilnius Film Office, Lituania a venit cu exemplele seria HBO Chernobyl, Sky-HBO: Catherine The Great, Netflix: Young Wallander şi Teija Raninen, de la West Finland Film Commission din Turku cu Iron Sky: The Ark, The Girl King şi Ailo’s Journey.

Ca o paralelă, Turcu şi Bergen au fost şi ele Capitale Culturale Europeane.

A fost prezentă şi Alina David, producător executiv la HBO (Hackerville, Umbre, The Silent Valley), Bogdan Moncea, de la Castel Film (Cold Mountain, Beowulf, The Girl’s Guide to Depravity).

„Este un proiect care se uită la câteva exemple de bună practică din câteva ţări din Europa, pentru crearea unei comisii de film pentru toată regiunea de vest a României. E o ideea care pate fi luat în calcul de către mai multe municipalităţi din jurul Timişoarei, ne-ar pune un buget pentru promovarea locaţiei şi ar atrage cât mai multe producţii naţionale şi internaţionale. Orice producţie filmată într-o anumită zonă înseamnă un plus de vizibilitate, poate duce la creşterea numărului de turişti şi sunt bani lăsaţi în economia locală”, a spus Dan Diaconu, viceprimarul Timişoarei.

În cadrul ediţiei din acest an a Open Documentary Session, înainte de dezbaterea legată de înfiinţarea unei comisii de film, a avut loc şi prezentarea documentarului croat „Sârbenka”.