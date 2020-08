Primarul Timişoarei care nu s-a putut bucura când a fost numit pe funcţie. „Nu am putut promite luna de pe cer”

În august 1990, Liviu Borha a fost numit primarul Timişoarei. Avea doar 39 de ani şi era preşedintele Mişcări Ecologiste din România (MER), filiala pe Timiş, şi vicepreşedinte pe ţară. Liviu Borha nu a fost ales de cetăţeni, ci a fost numit de prefectul de atunci, Florentin Cârpanu. Din postura de director al Antreprizei nr.2 Lugoj TCMT, Borha a ajuns în scaunul de primar, într-o perioadă tulbure, în care începea tranziţia de la sistemul comunist spre democraţie, cu multe proteste anti FSN în Timişoara.

Nu era nicio fericire să fi primar în acel context, iar acest lucru reiese şi din primul interviu acordat după numire, pentru Renaşterea Bănăţeană.

„Vreau să spun că traversăm o perioadă foarte grea, în care nu le pot promite luna de pe cer. Sincer să fiu, nu simt o mare bucurie pentru această numire, mai ales în această conjuctură, dar mizez pe înţelegerea cetăţeanului oraşui şi pe spiritul meu de sacrificiu. Cu speranţă, putem face din Timişoara oraşul pe care ni-l dorim cu toţii”, a spus Liviu Borha. Întreba cu ce va începe, Borha a spus: „Cu o salubrizare a Timişoarei la propriu şi la figurat...Nu ştiu acum ce vom face exact, dar cu siguranţă vom lucra cu rigoare, eficient, cu gândul la cetăţean”.





Renaşterea Bănăţeană din colecţia Asociaţiei Memorialului Revoluţiei

Liviu Borha a fost primul primar cu acte în regulă în Timişoara post-revoluţie. Înaintea sa, biroul primarului a fost ocupat de revoluţionarul Pompiliu Alămoreanu.

Din echipa lui Borha au mai făcut parte viceprimarii Mircea Bărbieru şi Mihai Olaru, secretar a fost menţinut Adrian Gaza, Gheorghe Răducanu, Ştefan Ionei, Ioan Covâsânţan, Gheorghe Ilia şi Viorel Munteanu au fost membri ai consiliului.

Liviu Borha a ocupat funcţia de primar până în 1992, când s-au organizat primele alegeri. Deşi a participat la alegeri, a pierdut în detrimentul lui Viorel Oancea (de la Partidul Alianţa Civică).

Au trecut 31 de atunci, iar Liviu Borha rememorează cu nostalgie acele vremuri.

„Totul era tulbure, totul era în ceaţă. Administraţia nu mai exista. Erau câţiva în primărie, cei mai mulţi revoluţionari care încercau să asigure protecţia. A trebui să iau totul de la început. Le-am spus şi timişorenilor că sunt probleme mari în acel început de democraţie. Nu era o mare fericire. Domnul Cârpan a chemat la prefectură toţi liderii politici care existau. Printre ei eram şi eu, ca reprezentant al MER. Claudiu Iordache era reprezentantul Bucureştiului în Timiş. După zeci de discuţii, am rămas să preiau eu primăria. Nu am fost de acord în primă fază. M-am gândit trei zile şi apoi am acceptat", a povestit Borha.

În decizia sa de atunci, a contat şi elanul tinereţii, era cel mai tânăr primar într-o capitală de judeţ din România.





"Nu ştiam nimic despre administraţie. Ştiam că nu pot promite cetăţenilor luna de pe cer. Nu am putut să fac mare lucru, nu puteam să asfaltez străzi, nici să fac investiţii. Principalul ţel era să asigurăm liniştea cetăţenilor cu resursele minore pe care le aveam. Am început de la zero reorganizarea în primărie, cu echipa mea. Am spus că voi începe cu salubrizarea Timişoarei, la propriu şi la figurat. Era mai mai mult murdară la propriu. Nu pot să spun că am făcut minuni, dar Timişoara a mers până la alegerile din 1992. Sunt amintiri plăcute la care mă gândesc cu nostalgie”, a spus Liviu Borha.

Liviu Borha (în centru), alăturii de liderii PNL Timiş, la dezvelirea bustului lui I.C.Brăteanu, în 1999



Liviu Borha a trecut în 1997 la Partidul Naţional Liberal, iar în 2005 a devenit vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. A fost consilier judeţean de la înfinţarea CJT-ului, din 1992, până în ziua de astăzi. Este însă şi ultimul său mandat, pentru că Borha a decis să lase loc celor mai tineri.

„Nu mai candidez. Cred că este suficient cât am făcut, e rândul celor mai tineri. Sper să se ţină alegerile în 27 septembrie şi să predau ştafeta, iar eu să-mi văd de ale mele”, a mai spus Liviu Borha.





