Primarul Timişoarei Dominic Fritz candidează de unul singur la şefia USR PLUS Timiş

Consilierul judeţean Raul Olajos şi-a anunţat candidatura la preşedinţia USR PLUS Timiş în 12 iunie, dar cu puţine zile înainte de alegeri s-a retras din cursă, considerându-se întristat de modul în care s-a desfăşurat, până acum, competiţia internă. În plus, el a adus în discuţie şi mesajul de prezentare al echipei contracandidatului său Dominic Fritz.

„Am constatat că în perspectiva contracandidatului meu, competiţia afectează unitatea de partid, acest lucru derivă din mesajul de prezentare a propriei echipe. Sincer, m-am întristat. Şi doresc să trag un semnal de alarmă până nu este prea târziu: cum dorim noi să evoluăm ca organizaţie pe principiul «cine nu e cu mine e împotriva mea»? Înţeleg bunele intenţii, care vizează unitatea, dar nu pot înţelege cum «suntem prea puţini» pentru a nu avea competiţie internă? Competiţie pozitivă există şi între doi fraţi. Şi eu am un frate şi am trăit asta.”, le-a transmis Raul Olajos colegilor de filială, printr-un mesaj transmis intern.

Olajos mai spune şi că respinge atitudini potrivit cărora s-ar poziţiona, prin candidatura sa, împotriva lui Dominic Fritz.

„Dominic este şi primarul meu, pe care l-am apărat şi susţinut în toate intervenţiile publice. Nu concep să fiu considerat duşmanul lui pentru că am «îndrăznit» să animez o competiţie internă printr-o candidatură programatică. (…) Nu pot sta cu mâinile în sân şi să văd cum menţinerea unei promisiuni de candidatură făcută acum mai bine de un an înseamnă afectarea unităţii de partid. Pentru toate acestea am decis să-mi retrag candidatura de la presedinţia biroului judeţean. Şi pentru că nu doresc să girez actualul sistem de vot, îmi retrag inclusiv candidatura pentru rolul de delegat la Congresul Naţional.”, a mai spus Olajos.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor şi deputat de Timiş, votează duminică în alegerile interne USR PLUS. Drulă candidează pentru un loc de membru în Biroul Judeţean al filialei Timiş.

Alegerile interne din cadrul organizaţiei USR PLUS Timiş au loc în acest weekend, la o săptămână după ce a fost aleasă şi conducerea USR PLUS Timişoara. Preşedintele filialei şi Biroul Judeţean vor fi votaţi de 227 de delegaţi din întreg judeţul. Pentru Biroul Judeţean şi-au depus candidaturi 43 de membri ai USR PLUS. Structura va avea 20 de membri.



