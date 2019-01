Primarul Timişoarei, atacat dur de la vârful CNAIR. De unde a pornit scandalul în care Robu e acuzat că „invocă întâlniri fictive”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Timişoarei Nicolae Robu atrăgea atenţia că Drumul Boilor, un drum „care leagă Moşniţa Veche de Timişoara pe o scurtătură, drum extrem de util pentru o mulţime de cetăţeni care locuiesc în zona periurbană din estul Timişoarei, este pur şi simplu ignorat”. În aceeaşi postare, primarul Timişoarei spunea că a luat legătura cu şeful CNAIR, căruia i-a semnalat problema.

„Am sunat imediat la dl director al CNAIR şi i-am spus că trebuie să purtăm o discuţie pe subiect, să corectăm ce este greşit până se mai poate. Dânsul a fost deschis şi mi-a promis că săptămâna aceasta va organiza o întâlnire cu reprezentanţii Primăriei Timişoara şi primăriilor comunelor din estul şi sudul Timişoarei şi ai CJT. Ei bine, întâlnirea a avut loc astăzi (n.r.miercuri) şi, chiar dacă la finele ei nu s-a stabilit nimic ferm, sunt speranţe că scăpările vor fi remediate. De fapt nu este vorba de scăpări, ci de o anumită filosofie avută în vedere de proiectanţi, după părerea mea inadecvată contextului”, a arătat Robu într-o postare text şi video.

Reacţie dură CNAIR

Miercuri seara, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis un comunicat dur, atacându-l pe primarul Nicolae Robu despre care a spus că „invocă întâlniri fictive”. „Directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, nu a avut niciun fel de discuţie cu domnul Nicolae Robu, primarul Municipiului Timişoara, nici telefonic, nici sub o altă formă. Proiectul Centura Timişoara Sud a fost dezvoltat de CNAIR în colaborare cu autorităţile locale din judeţul Timiş, coordonate de Consiliul Judeţean Timiş. În cadrul întâlnirilor şi discuţiilor care au avut loc pe această temă s-au analizat atât date tehnice, cât şi variantele de traseu optime. Reprezentanţii CNAIR au ţinut legătura cu Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, care şi-a arătat permanent preocuparea faţă de acest proiect, spre deosebire de domnul Nicolae Robu. De altfel, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, nici măcar nu a fost prezent la ceremonia de semnare a contractului ce a avut loc în luna decembrie 2018 la Timişoara, ceea ce a demonstrat din nou lipsa de interes al acestuia faţă de proiect. Menţionăm că acest proiect important pentru Timişoara este în atenţia publicului de mai bine de 4 ani şi este normal să ne întrebăm de ce abia în acest moment apar în spaţiul public dezbateri ce presupun modificarea lui. Precizăm că în acest moment, proiectul nu mai poate suferi modificări semnificative, având în vedere faptul că există un contract în derulare şi orice modificare poate duce la costuri suplimentare şi intarzieri în finalizarea lucrărilor”, a transmis CNAIR.

Robu a încurcat directorii

În urma comunicatului CNAIR, Nicolae Robu a revenit cu precizări, susţinând că în postarea iniţială se referea la directorul DRDP, nu la directorul CNAIR. „Printr-o regretabilă eroare în exprimare, în declaraţia mea de ieri -declaraţie audio-video-, în loc de directorul DRDP, am spus directorul CNAIR. Sunt convins că toată lumea, din Timişoara, cel puţin, a înţeles la ce, respectiv la cine m-am referit. Dar, iată, îmi cer scuze pentru acea neatenţie (eroarea din declaraţia audio-video a apărut apoi, în mod firesc şi în transcript, acesta fiind făcut cu acurateţe). Este incredibil la ce reacţii s-a putut ajunge pentru un fleac, în definitiv, pt un fleac ce putea fi clarificat printr-un simplu telefon”, a arătat Robu.

Edilul spune că pe fondul problemei, atât el, cât şi preşedintele CJ Timiş sunt pe aceeaşi lungime de undă. „Eu am dovezi oficiale, pe care mă îndoiesc că şi altcineva le poate prezenta, cu o mulţime de diligenţe pe care le-am făcut din 2012, de când am ajuns Primar, încoace, pe lângă toţi Prim-miniştrii şi toţi Miniştrii Transporturilor, ce s-au perindat până la ajungerea în stadiul actual cu acest obiectiv. INCLUSIV AM ORGANIZAT UN MITING PT CENTURĂ! Este de râsu-plânsu să mi se reproşeze mie că n-am participat la ceremonia de semnare a contractului, în situaţia în care nu m-a invitat nimeni...Preşedintele CJT are aceeaşi părere cu mine în privinţa intersecţiei cu Drumul Boilor. Dacă nu există fonduri pt susţinerea modificării de proiect cerute de noi, Primăria Timişoara se oferă să le pună la dispoziţie, arătându-şi deschiderea pt un parteneriat cu CNAIR în acest sens. Haideţi să lăsăm fleacurile, stimaţi diriguitori ai CNAIR şi să colaborăm pentru binele public!”, a mai scris Robu, pe Facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: