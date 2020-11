Primarul Dominic Fritz închide grădina zoologică din Timişoara: Îngrijirea animalelor nu este la standarde normale

Problemele de la grădina zoologică din Timişoara nu se mai termină. De această dată, au ajuns pe Internet imagini cu un cerb foarte bolnav. Primarul Dominic Fritz a decis că e timpul să pună piciorul în prag şi a decis să închidă Grădina Zoo şi demararea unui proiect de modernizare.

„Ştiu că foarte multă lume s-a îngrijorat după poza cu cerbul bolnav de la Grădina Zoo. Am vorbit şi eu de mai multe ori despre situaţia de la Zoo, care este deloc acceptabilă. În Grădina Zoologică nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile şi trăieşte pe un buget enorm de mic, la limită, nu există o administraţie profesionistă. Muncitorii se străduiesc, dar îngrijirea animalelor nu este la standarde normale. Avem acest cerb bolnav. Am trimis ieri veterinarul nostru şi azi am înţeles că este şi un cabinet extern care a venit. Starea lor de sănătate nu este bună. Diagnosticul este indigestie, adică s-a aglomerat hrana în stomac. Mă tem că pentru acest cerb nu sunt şanse foarte mari. Subliniez că nu a fost o maltratare. E foarte clar că situaţia la Zoo nu mai poate să rămână aşa cum este. Am luat decizia să închidem Grădina Zoo până când avem un concept de dezvoltare foarte clar, până nu putem să facem investiţii majore, până nu putem avea o grădină în care diversificarea este prioritate, să avem o gradină în care animalele şi bunăstarea lor sunt pe primul loc”, a spus Dominic Fritz.

Primarul va analiza zilele următoare ce presupune această închidere, dacă pentru o parte din animale pot avea grijă, altele vor fi relocate.

„Toate trebuie analizate cu grijă şi facem paşii necesari. O să iau legătura cu oraşele înfrăţite, Karlsruhe, Szeged, o să iau legatura cu ei pentru a dezvolta o grădină Zoo mai modernă şi mai respectuoasă pentru drepturile animalelor. Rămâne de stabilit această analiză, pe care i-am rugat să mi-o facă, cât rămane închisă. Ca un termen de comparaţie, în Oradea ştiu ca s-a închis în 2010 pentru o reabilitare din temelii şi a durat trei ani. Cu siguranţa aş vrea să avem o grădină zoo modernă şi respectuoasă cu animalele în 2023, pentru momentul când vom fi Capitală Culturală. Analizăm, nu vreau sa iau decizii din burta”, a mai spus Fritz.