Primăria Timişoara, obligată să achite o sumă imensă după înlăturarea unui director de teatru performant. Banii i-ar putea fi imputaţi primarului Robu

Recunoscut pentru performanţa în management şi apreciat inclusiv de primarul Timişoarei pentru modul în care a condus Teatrul German de Stat din Timişoara, Lucian Vărşăndan a fost evaluat în anul 2017, obţinând nota 9.88. Pentru că Vărşăndan a obţinut la evaluarea acitivităţii sale mai mult de nota 9, Primăria Timişoara a început procedura de evaluare a lui Vărşăndan pentru un nou mandat de director.

Lucian Vărşăndan a depus proiectul de management, iar înainte de susţinerea interviului, Serviciul de Resurse Umane din Primăria Timişoara a decis sistarea procesului de evaluare pentru că Lucian Vărşăndan nu are studii în domeniul teatrului.

A urmat un proces pe care Lucian Vărşăndan l-a câştigat, judecătorii obligând, printr-o sentinţă definitivă, Primăria Timişoara să continue procedura de evaluare a lui Vărşăndan. Pentru că municipalitatea nu a reluat evaluarea, fostul director al Teatrului Geramn a deschis un proces prin care a cerut punerea în executare a sentinţei din procesul câştigat deja.

Prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul Timiş, iar judecătorii au constatat că Primăria Timişoara a întârziat nejustificat continuarea evaluării lui Vărşăndan, obligându-l pe Primarul Timişoarei la o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, calculată de la 16.10.2018 şi până la data de 4.03.2019. Municipiul a fost obligat să îi plătească lui Vărşăndan penalităţi în cuantum de 500 de lei pe zi de întârziere, calculate de la 16.10.2018 până la 4.03.2019. Un calcul simplu arată că Primarul şi Municipiul Timişoara trebuie să achite penalităţi de peste 100.000 de lei.

Judecătorii Tribunalului Timiş au constatat că, deşi avea termen să finalizeze evaluarea lui Vărşăndan în 16 octombrie 2018, Primăria Timişoara a finalizat evaluarea în data de 5 martie 2019, când fostului director al Teatrului German i-a fost comunicată nota de la evaluarea proiectului de management: 6,81. „Se constată că pârâtul Municipiul Timişoara, prin Primar, a executat obligaţia de continuare a procedurii de analiză a proiectului de management la 5.03.2019, când i-au comunicat reclamantului şi au afişat rezultatul evaluării noului proiect de management depus de acesta. Însă termenul de 30 de zile, în interiorul căruia pârâtul avea obligaţia să execute hotărârea, a început să curgă la 16.10.2018 (decizia Curţii fusese pronunţată la 12.09.2018). De la acel moment şi până la 5.03.2019, pârâtul nu a executat, în mod culpabil, dispoziţiile hotărârii, nefăcându-se dovada că, din motive obiective, proiectul reclamantului nu a putut fi evaluat”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş.

Decizia finală, la Curtea de Apel

Hotărârea Tribunalului Timiş a fost atacată cu recurs, atât de Primăria Timişoara, cât şi de Lucian Vărşăndan. Recursul se judecă la Curtea de Apel Timişoara. Primarul Nicolae Robu susţine că sentinţa „este întru sfidarea legii”. „Noi am aplicat, de fapt, sentinţa (n.r. de pe fond). Este un neadevăr că nu am aplicat-o. Am dus procedura mai departe, dar primarul nu poate oblige o comisie să îl scoată pe domnul Vărşăndan câştigător sau să dea notă. Dacă prima comisie nu a finalizat procedura, ce vină are primarul?”, a declarat primarul Nicolae Robu, potrivit căruia amenda va fi plătită, dacă sentinţa rămâne definitivă, de către instituţie. Surse din cadrul Curţii de Conturi au declarat, însă, că în astfel de situaţii chiar dacă penalităţile dispuse de instanţă se plătesc din banii oraşului, primăria trebuie să se îndrepte împotriva persoanelor responsabile pentru recuperarea prejudiciului. Un magistrat specializat în Contencios Administrativ a explicat că în astfel de situaţii, responsabil este conducătorul instituţiei, existând şi un caz în care Curtea de Apel Timişoara a casat o hotărâre a Tribunalului pentru că nu a fost amendat conducătorul instituţiei.

La rândul său, fostul director al Teatrului German de Stat din Timişoara, Lucian Vărşăndan a declarat că prin modul în care a acţionat, Primăria Timişoara nu a continuat procedura de evaluare a sa, aşa cum au decis judecătorii, procedura de evaluare fiind reluată de la zero. „Aşa-zisele continuări nu au fost continuări, ci refaceri ale procedurii sau reluări. Primăria nu a executat continuarea procedurii. Procesul va continua pentru ce trebuia să facă primăria şi nu a făcut. Primăria spune în punctele sale de vedere că din octombrie a tot încercat să facă această analiză şi nu i-a ieşit decât în luna martie. Eu consider că procedura nu reprezintă continuarea celei din 2017 atâta vreme cât comisia a fost numită în 2019. Nu putem spune că o procedură ale cărei demersuri au început în 2019 reprezintă o continuare a ceva ce fusese făcut parţial în 2017”, a declarat Lucian Vărşăndan.



