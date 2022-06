Primar ameninţat cu suspendarea din partid din cauza desfiinţării unor instituţii. Explicaţiile edilului

Claudiu Buciu, primarul liberal de la Lugoj, şi-a pus în cap şefii de partid, după ce a trecut în Consiliul Local noua organigramă a Primăriei.

Biroul Permanent Judeţean al organizaţiei judeţene PNL Timiş se va întruni săptămâna viitoare pentru a analiza activitatea lui Buciu. “Şedinţa este organizată după ce, ieri (n.red. 27 iunie 2022), Claudiu Buciu a desfiinţat Casa de Cultură a Municipiului, Şcoala de Arte <Remus Taşcău>, Galeria de Artă şi Serviciul de Administrare a Cinematografului <Bela Lugosi>”. Alin Nica a declarat că, din punctul său de vedere, „ce a făcut Claudiu Buciu la Lugoj este un abuz şi o nerespectare a valorilor liberale care promovează cultura şi dialogul civic. Voi cere în cadrul BPJ, cel puţin suspendarea pe şase luni”.



Conform primarului Claudiu Buciu, nimeni din conducerea PNL nu a luat legătura cu el, să-l întrebe ce s-a întâmplat exact în cazul noii organigrame, ci că toţi aceştia au citit doar titlurile din presă.



În noua organigramă se vor desfiinţa unele structuri, iar altele se vor transforma. Primarul a explicat pentru "Adevărul" ce înseamnă, de fapt, aceste schimbări.



Edilul spune că prima problemă este cu Casa de Cultură a Municipiului.



„Noi am decis prin hotărâri de consiliu desfinţarea anumitor structuri, dar am decis şi modificarea organigramei aparatului propriu al primarului şi aparatului de specialitate a Consiliului Local, unde am înfiinţat o Direcţie de Comunicare şi Evenimente, care are 48 de posturi prevăzute. Posturile pe care le-am desfinţat din acest cadru care s-a ocupat de cultură până acum sunt în număr de 17. Din care erau ocupate zece. Pe mulţi i-am preluat de anul trecut în primărie. Dar unii vor pleca. Asta e durerea unora. La Casa de Cultură a rămas o mână de oameni care se ocupau de formaţiile de amatori, un aşa zis director, cel care plătea din banii publici lăutarii la chefurile partidelor, un referent economic şi un contabil pensionar dar angajat pentru că era prieten cu partidul. Aceştia trei sunt aşa de disperaţi că şi-au pierdut locul de muncă, fac o vâlvă fantastică. A venit Curtea de Conturi şi au cerut banii înapoi pentru lăutarii care au fost plătiţi la chefurile de partid. Şi au dat banii înapoi. Ce să fac eu cu oamenii aceştia?”, a explicat primarul Claudiu Buciu.

„Şcoala în sine nu a fost niciodată autorizată de Ministerul Educaţiei”

În cazul Şcolii Populare de Arte, instituţia are trei angajaţi: un director, un contabil cu jumătate de normă şi un paznic, iar conform primarului nu desfăşura nicio activitate.

“Cât timp mai desfăşura activităţi, nu am avut niciun cadru didactic care să predea copiilor vreo materie şi care să fie autorizat de Ministerul Educaţiei. Şcoala în sine nu a fost niciodată autorizată de Ministerul Educaţiei. Nu puteau elibera legal diplome, păcăleau copiii şi părinţii, le luau banii şi instruiau nişte diletanţi ba să cânte la vioară, ba să cânte la pian, ba să facă teatru, dar fără specialişti”, a spus Buciu.



Galeria de Artă are un singur angajat de zece ani şi acela este paznic. După finalizarea renovării, va fi predată Uniunii Artiştilor Plastici din Lugoj. “E firesc să se ocupe artiştii plastici de el”, a adăugat primarul.

SPA-ul care se nu se va mai deschide, ştrandul şi cinema-ul

Au existat observaţii şi cu privire la Serviciul Public de Administrare a Cinematografului <Bela Lugosi> şi a bazelor de agrement din Lugoj.

“Acest compartiment se ocupa de cinema, de un ştrand şi de un SPA. Acel SPA, sigur au văzut românii la televizor, s-a inaugurat de trei ori şi nu s-a deschis niciodată. Şi nu se va putea deschide niciodată. Ni l-au lăsat, a murit şi patronul, a intrat în faliment şi firma şi eu am rămas cu el, iar lumea mă înjură pe mine de ce nu îi dau drumul. Dar fosta administraţie, 2016, în campanie electorală, l-a inaugurat. L-au sfinţit cu popi, cu lăutari, şi apoi l-au închis. Au mai stat patru ani, nu au putut să-l mai deschidă, dar acum eu sunt de vină că nu se deschide. În cazul ştrandului, lucrarea a fost atribuită în 2012 cuiva, a terminat lucrarea în şaptea ani, dar şi-a bătut joc de lucrări. A funcţionat un an, când am avut 800.000 de lei pierderi. În al doilea an a venit pandemia şi nu a mai funcţionat. Toate instalaţiile sunt crăpate, au sărit gresiile, de fapt el nici nu mai funcţionează, nu mai am personal acolo. În cazul cinematografului, în noua organigramă există trei oameni. Îi păstrăm, oamenii se mută aici în primărie, nu am desfiinţat nimic. Am stat un an şi nouă să gândesc în fel şi chip această nouă organigramă, să fie cât mai eficientă şi funcţională”, a mai declarat Claudiu Buciu.

Problema de la Poliţia Locală

O altă problemă ridicată de contestatarii lui Claudiu Buciu a fost aşa-zisa desfiinţare a Poliţiei Locale Lugoj. Primarul oraşului spune că lucrurile stau şi aici diferit.

“În organigrama veche, Poliţia Locală avea 62 de angajaţi. În organigrama nouă are 73. Când am venit, am găsit pe la şcoli, pe la societăţile primăriei firme de pază, toate ale partidului. Am desfiinţat toate aceste contracte cu firmele de pază şi am înfiinţat la Poliţia Locală un serviciu de pază şi am angajat acolo personal, aşa că o facem în regie proprie. Problema e şeful de acolo, care a şi candidat la primărie în timp ce era director la Poliţia Locală, din partea Pro România, dacă vă puteţi imagina aşa ceva în ţara asta, l-au acceptat toate instanţele. Înainte să candideze, dădea 300 de amenzi pe an, nici una pe zi, ca să vă imaginaţi. În anul în care a candidat, au dat 60 de amenzi. În anul acela s-au civilizat lugojenii. După aceea am venit eu, iar acum se dau peste o mie de amenzi. Schimbarea e că ea nu va mai fi direcţie, ci va fi birou. El nu va mai fi director de direcţie, ci şef de birou. Problema e că se reduce şi salariul lui, de la 8.000 de lei, la 3.500-4.000 de lei. Nu pleacă niciun om, ci adăugăm zece posturi”, a mai explicat Buciu.

„Mă înjură că fac festival de jazz”



Claudiu Buciu s-a pus rău cu iubitorii de manele din Lugoj, pentru pune accept pe evenimente de cultură.

“Am rămas în speranţa că pot să scot oraşul din fundătură. Au manelizat tot. Am contratc cu Opera şi cu Filarmonica din Timişoara, reactivez corul Ion Vidu, că nu mai vreau să fac bâlciuri cu manele, mă înjură toţi. Mă înjură că fac festival de jazz la care vin o sută de oameni. Eu îi apreciez pe cei care vin şi fiecare membru din comunitatea asta trebuie să aibă dreptul să asculte o muzică de calitate”, a mai spus Claudiu Buciu.



