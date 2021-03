Premieră în Banatul Montan. Se deschide cea mai mare bibliotecă dintr-o comună de la poalele Muntelui Semenic

„Îl ştiam pe fostul proprietar al casei de la Văliug, am aflat că vrea să vândă. Am văzut o oportunitate, am cumpărat casa şi m-am gândit din start să fac un centru multifuncţional dedicat persoanelor din categorii sociale defavorizate. Adică, copii din centrele de plasament, copii cu dizabilităţi. Ideea era ca acest centru să se autosusţină din activităţile culturale sau tabere. Am amenajat camerele pentru 35 de locuri de cazare. Sunt camere timp cabană, cu paturi supraetajate”, a declarat Dan Pascariu.