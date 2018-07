Povestea ursului, după modelul Ambulanţei negre. „Ciobanul probabil că a avut vise erotice cu urşi”

Din informaţiile primite de Adrian Orza, ursul ar fi intrat în zona pădurii Unip (din jurul satelor Giroc, Unip şi Şag). „E bine de evitat arealul dacă aveaţi planuri de plimbări în aer liber...Sunt deja câteva persoane care confirmă prezenţa animalului. Sper să nu fie ucis! Şi să fie eliminate situaţiile în care ar putea deveni periculos pentru oameni”, a transmis Adrian Orza.

Actual consilier local independent la Timişoara, Orza a aflat de informaţie de un prieten vânător, care a fost anunţat de paznicul de vânătoare de la Unip.



„Ciobanii l-au atenţionat pe acest paznic că au văzut un urs. Prietenul meu m-a atenţionat să am grijă pentru că fetiţa mea mai umblă cu câinele prin pădure. Am zis să scriu şi pe Facebook, chiar dacă nu ştiam dacă e real, nu e real. Nu am avut nicio confirmare, ci doar informaţia care se vehiculau la vântori. Am zis să prevăd. Vânătorii spun că au anunţat autorităţile, dar au râs de ei. După ce am scris pe Facebook au început să mă contacteze diverse persoane, că au văzut ursul la Icloda, unde este o pescărie. Mi-a mai scris cineva că a văzut ursul. Cineva a scris că ursul e rănit”, a declarat Adrian Orza.

În asemenea cazuri, primii care trebuie anunţaţi sunt cei de la serviciul 112. Poliţiştii de la IPJ Timiş spun că au fost informaţi de situaţie, dar că nu se confirmă prezenţa unui urs în pădurile din apropierea Timişoarei.

“Ursul este protejat, ca şi lupul. Nu se poate face niciun fel de intervenţie"

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din judeţul Timiş a intrat şi ea în alertă, însă în scurt timp şi-au dat seama că este o alarmă falsă.

“Nu e niciun urs. Am înţeles că un cioban ar fi zis că a văzut ursul. Probabil a avut vise erotice cu urşii. Paznicii noştri nu ne-au semnalat absolute nimic”, a spus Puiu Oprea, şeful vânătorilor din Timiş.



În cazul în care se întâmplă ca cineva să găsească un urs în pădure, în zona de câmpie, nimeni nu are voie să împuşte animalul.

“Ursul este protejat, ca şi lupul. Nu se poate face niciun fel de intervenţie. În cazul de situaţii speciale se dă o aprobare de la Minitserul Apelor şi Pădurilor de a împuşca animalul, dar numai în condiţii extreme. Carnivoarele mari sunt interzise a fi împuşcate. Cu toate că România deţine 60 la sută din urşii Europei. Nu ursul e de vină că se duce în zonele locuite de oameni. Asta se întâmplă când tai pădurile, că asasinezi pădurile. El nu mai are mâncare, trebuie să îşi caute, are doi, trei pui, vin după o lungă hibernare. Iese pe lângă oameni, unde sunt stâne de oi. Aţi văzut ce la Braşov, Sibiui. Dacă cineva vede un urs, sună la 112. Şi se iau măsurile de îndepărtare, nicidecum de împuşcare. Se îndepărtează cu câini de vânătoare. Usul pleacă, nu stă, nu aşteaptă aprobările ministerului”, a mai declarat Puiu Oprea.



În Timiş sunt urşi doar în zona Făget

În judeţul Timiş, urşi sunt doar în zona pădurilor de la Făget, la limita cu judeţul Hunedoara. Numărul lor este însă scăzut, câteva zeci de exemplare, spune şeful vânătorilor.

“Avem câteva zeci de bucăţi. Arealul ursului este zona de munte. Noi nu avem aşa ceva decât în zona Făget. În zona noastră nu au fost cazuri de apropierea a urşilor de localităţi. Singura problema care prezintă un pericol pentru crescătorii de animale, nu pentru om, sunt lupii şi şacalii. Lupul nu poate fi împuşcat, dar pentru şacali există plan de împuşcare. Şacalul e chiar mai păcătos ca lupii. E peste tot, în pădure, câmpie, zonă de deal, unde există de mâncare. Lupul, şacalul şi toate animalele mai mari urmează trashumanţa. În ariile protejate e interzis păşunatul, iar ciobanii au coborit în zonel de câmpie. Automat, lupul şin şacalul s-au adaptat şi au cobort şi ei, după turme. Ciobanii au câini la stână şi ei gonesc lupii şi şacalii. Sunt nevoiţi să atace purceii de mistreţi”, a mai declarat Puiu Oprea.