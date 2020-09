Povestea maseorului care a lansat fenomenul bonă pentru pisici şi câini în România. „Dacă eu am putut evolua, poate oricine“

Florin Chindea are o mică afacere, însă această poveste nu e despre afaceri. E despre a porni de jos şi a urca indiferent de greutăţi. E despre luptă, înfrângeri, victorii, supravieţuire şi perseverenţă. Florin Chindea este masseur profesionist, dar în acelaş timp se ocupă şi de îngrijirea animalelor de casă. Este cunoscut pentru că a lansat în România fenomenul “bonă” pentru pisici şi câini.

Florin Chindea s-a născut în 1983. “Urmează etapele clasice de copilărie, şcoală, socializare, dar cel mai important…beţivan de prin clasa a şaptea, băut de la Săniuţa până la Absinth”, începe povestea Chindea.

Rapper în adolescenţă

Între 2004 şi 2007 a fost membru al trupei de poezie contemporana M.a.a.T. În acea perioadă a apărut în revista MTV Magazin, a avut concerte alături de Verita Saga, apariţii pe compilaţii alături de nume grele ale hip-hop-ului românesc precum RACLA, Ad Litteram şi alţii, sesiuni de freestyle alături de Pacha Man.





“După aceea, pierdut în timp, am avut diferite job-uri, de la montat scene, lumini, sunet pentru evenimente prin ţară, la împărţit fluturaşi la semafor sau introdus aununţuri pentru ziarul Publi Tim, ca o dactilografă, doar că pe PC, pe salarii sub 700 lei”, continuă timişoreanul.

Alergarea l-a ţinut în viaţă

Ulterior, şi-a dat demisia de la ziarul de mică publicitate, pentru a se pregăti pentru Institutul Naţional al Magistraturii. După trei ani în care am picat toate examenele, era năvălit de gânduri serioase de genul “dacă mă sinucid scap de tot chinul ăsta!”, “însă sunt prea laş să o fac!”.





A descoperit alergarea, care literalmente i-a schimbat viaţa. “Cât timp simţeam că nu sunt bun de nimic, picând an după an la INM, alergarea mă ajuta să simt că trăiesc şi să mă bucur de viaţă. Campionul maratonist pe care sunt mulţi supăraţi acum că s-a lăsat de alergare, nu a existat niciodată. În acele momente, alergam pentru că doar acolo simţeam că eram şi eu bun la ceva”, a continuat Florin.

A rezistat doar un semetru la Facultatea de Sport

Avea deja 27-28 de ani şi încă nu ştia care-i e calea. Ştia destul de clar că Facultatea de Drept şi INM-ul nu au legătură cu geniul său. Aşa că, pentru o scurtă perioadă, a ajuns la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.





“Conform spălării pe creier din trecut, mi-am dat răspunsul: trebuie să mai fac o facultate! Dacă tot sunt maratonist, e clar. Trebuie să fie Facultatea de Sport. Aici este un moment interesant. Într-o perioadă de trei luni, cât a durat un semestru, am luat două dintre cele mai bune decizii din viaţa mea: Să mă apuc de acea facultate, după care să mă las de ea, după doar un semestru. Pentru că acolo am descoperit masajul. Şi am zis, poate pentru prima dată în viaţa mea, ceva ce credeam eu, nu familia, nu societatea: Nu îmi trebuie încă o facultate degeaba! Renunţ la această facultate şi mă înscriu la cursuri serioase de masaj”, a povestit Florin Chindea.





Rezultatele nu aveau să vină imediat. “Încă trăiam în sărăcie, îmi calculam vreo 20-30 de lei pe săptămână, pentru a-mi lua cinci pungi cu fulgi de ovăz cu doi lei din supermarket, câteva conserve de ton, o pâine şi câteva sticle cu suc de morcovi. Ca o paranteză, pentru toţi care m-au admirat că am slăbit 21 de kilograme, într-adevăr, a ajutat şi alergarea. Dar principalul motiv a fost foamea”, susţine Chindea.

Dezvoltare persopnală cu audiobook-uri de afaceri şi finanţe

Nu avea bani pentru a achiziţiona o masă de masaj. Aşa că a trebuit să lucreze pe pat. Nu a fost simplu.





“Masajul făcut pe pat nu e calea. În final, strâng 500 de lei şi iau ceva mirific, de necrezut: masa de masaj. Urmează primele momente în care anunţ lumea că mi-am găsit calea, mesaje trimise la toată lista că fac masaj…Răspunsul a cam fost: . Aşa că a fost nevoie de perseverenţă, perseverenţă, perseverenţă... foame, alergare şi depresie”, a mai spus Florin Chindea.

Alergarea i-a făcut bine. Endorfinele îi ofereau vreo două ore în care putea să “mute munţii”.

“După ce am reuşit să cresc ca maseur, să ajung să fac masaj la evenimentele sportive unde îi ştiam pe organizatori din perioada de maratonist, să leg relaţii, să cresc un brand cu sudoarea frunţii, am început să ascult obsesiv audiobook-uri de afaceri, finanţe şi altele. Am înţeles că dacă rămân un simplu maseur, singur, izolat de o echipă, nu voi ajunge departe”, a mai declarat Chindea.



De la masaj la câini şi pisici

După câteva mii de ore de ascultat audiobook-uri, a înţeles principiile de bază de educaţie financiară şi antreprenoriat.

În prezent, după afacerea în domeniul masajului, Chindea & Angels, care merge foarte bine, indiferent de greutăţi, se bucură de alte două branduri: Super Pisici şi Super Câini!





„Meritul nu este al meu pentru aceste două branduri. Le mulţumesc celor două fiinţe importante din viaţa mea: Nero, cel mai bun prieten din copilărie şi al tuturor timpurilor - un câine ciobănesc german - şi Pisi -o pisică- pe care am găsit-o în faţa blocului în 2015, am luat-o acasă, iar ea mi-a dat ideea pentru Super Pisici şi Super Câini!”.

Pandemia de coronavirus a pus lacăt pe afacerea cu masajul





Totul părea promiţător la începutul lui 2020, simţea o uşoară consolidare. Masajul mergea bine până în martie, când s-a oprit brusc. Forţe mai presus de noi au decis că salonul trebuie pus pe pauză. În acel moment a mai pierdut o ramură a business-ului, cea cu pisicile, pentru că nimeni nu avea voie să plece din oraş, deci nu aveau nevoie de serviciile unui pet sitter.







“Pot spune că în cele două luni ale stării de urgenţă, Super Câinii m-au salvat psihic şi financiar cât să trec de pe o lună pe alta. Învăţasem din audiobook-uri un principiu important: Nu-ţi ţine ouăle într-o singură pungă! În cazul meu s-a aplicat având trei domenii de activitate, din care au căzut două, dar am rămas cu unul. Alături de câini, m-au ajutat şi unii clienţi sau prieteni, care au achitat în avans servicii pe care le voi presta în viitor”, a mai spus Florin Chindea.





Acum încercă să îşi revină. Florin Chindea susţine că perioada asta a avut şi părţi bune. “Deşi suntem obligaţi să purtăm măşti, multe măşti au căzut metaforic şi am văzut adevărata faţă a oamenilor. De acum ţine de noi să luptăm mai departe. Eu refuz să trăiesc în teroare şi frică!”, a concluzionat Florin Chindea.

