Povestea desprinsă din Copacabana a uneia dintre cele mai talentate fotbaliste din România. A fost cea mai bună printre băieţi, acum e campioana la fete

Cristina Botojel este una dintre cele mai talentate fotbaliste din România. Anul trecut, la doar 14 ani, jucătoarea echipei Ripensia Timişoara a fost transferată la cea mai titrată echipă de fotbal feminin din ţară, "U" Olimpia Cluj, câştig[toarea ultimelor nouă campionate naţionale.

Cristina Botojel a devenit campioană atât cu echipa mare, cât şi cu echipa de junioare “Under 15”.

Viaţa Cristinei Botojel este demnă de poveştile de pe Copacabana. Până să ajungă la Cluj, timişoreanca a jucat doar în echipe de băieţi. Conform regulamentului Federaţiei Române de Fotbal, fetele pot juca, până la 14 ani, la băieţi.

Cristina Botojel provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii. Are două surori şi doi fraţi. A crescut într-un cartier de la marginea Timişoarei -Fredorf - în zona fabricii de Zahăr. Aşa a ajuns pe terenul clubului Auto, care se află în zonă.





“Am mers cu un coleg de clasă în curtea şcolii, ne-am jucat cu mingea, iar el juca la Auto. A văzut că am o pasiune pentru fotbal şi m-a chemat la un antrenament. Tata a jucat fotbal pe la CFR, se uita la fotbal, probabil de aici şi pasiunea mea. Am mers la antrenament, dar prima dată doar m-am uitat. A doua zi, m-am dus din nou şi antrenorul m-a lăsat să mă antrenez cu ei. La început s-au mirat băieţii, ce să caute o fată în echipa lor. După primul antrenament, antrenorul mi-a spus să mai vin, pentru că i-a plăcut de mine”, a povestit Cristina Botojel, care a şi fost imediat legitimată de antrenorul Marius Oprea. Nu împlinise nici 11 ani.

Pe terenul de la Auto



A ajuns la Academia Ripensia - tot la băieţi

Cristina Botojel avea să fie o frumoasă surpriză. Plină de ambiţii, ea s-a impus în faţa băieţilor. Mai mult, a devenit chiar căpitanul echipei. Timp de trei ani de zile a jucat la Auto. În al doilea an a şi câştigat campionatul zonal.







Cristina a fost căpitanul echipei Auto Timişoara “La început a fost un pic mai greu, dar am tras de mine, am muncit şi am depăşit puţin nivelul băieţilor. Erau mai putrnici, mai agresivi, dar într-un fel asta m-a ambiţionat”, a mai spus Cristina.Cristina a fost căpitanul echipei Auto Timişoara





În 2017, după trei ani petrecuţi la Auto, Cristina Botojel s-a transferat la Academia Ripensia Timişoara, echipă care avea să fie pregătită tot de Marius Oprea. Era vorba tot de o echipă de băieţi. A apucat să mai joace un singur sezon la băieţi, apoi, conform regulamentului FRF, a fost nevoită să facă pasul spre o echipă de fete.

În echipamentul Academiei Ripensia



Transferul la "U" Olimpia Cluj

Pasul cel mare avea să fie tocmai la marea campioană, “U” Olimpia Cluj. A fost observată de ardeleni la o acţiune a naţionalei României de junioare sub 15 ani.





“Am fost la o un selecţie cu naţionala, la Costineşti, unde m-a văzut preşedintele de la Cluj şi mi-a propus să vin la cea mai bună echipă din România. Am acceptat. Am început cu junioarele, iar pe parcurs, din returul campionatului, am ajuns să joc şi la senioare. La sfârşitul acestui sezon am devenit campionă cu echipa la U15 şi campioană României cu echipa mare”, a mai povestit Cristina.

Campioană cu "U" Olimpia Cluj



În ultima partidă din sezonul 2018-2019, “U” Olimpia Cluj a învins cu 6-0 formaţia Heniu Prundu Bârgăului. Unul dintre goluri a fost marcat de Cristina Botojel.



Campioană şi cu echipa U15



Nu are vârstă de Liga Campionilor

Campioana “U” Olimpia Cluj, antrenată de Ioana Bortan, va evolua în Liga Campionilor UEFA. Ardelencele au fost repartizate în Grupa 2, alături de NSA Sofia (Bulgaria), Mitrovica (Kosovo) şi Breznica Pljevlja (Muntenegru).





Regulamentul UEFA spune că nu pot evolua pe teren jucătoare sub 16 ani, astfel că timişoreanca Cristina Botojel nu poate fi trecută pe foaie.

Cristina Botojan alături de junioarele de la "U" Olimpia Cluj



Convocări la naţionala de junioare





Cristina Botojel a fost convocată la naţională de fotbal feminin U15 a României, încă de anul trecut, când era căpitanul echipei de băieţi Ripensia Timişoara. A debutat într-o dublă cu echipa Republicii Moldovei. De atunci, a mai jucat, titulară, împotriva Israelului, Ungariei şi încă un meci cu Moldova.

În echipamentul naţionalei României



Din toamnă, urmează să joace în echipa U17 a României, care va întâlni Turcia, Moldova şi Elveţia în preliminariile pentru Euro.





“Vreau să fiu o jucătoare de bază la Olimpia Cluj şi la echipa mare a României. Îmi doresc să ajung o jucătoare de top în Europa. Muncesc pentru asta. Sunt sacrificii. Când nu sunt la antrenamente mă odihnesc. Mai e şi şcoala. Până în clasa a VII-a a fost la Timişoara, dar acum învăţ la o şcoală din din Cluj”, a afirmat tânăra jucătoare de fotbal.

Cristina Botojel, blonda din naţionala României



Cristina Botojel joacă pe postul de mijlocaş defensiv şi îl admiră pe catalanul Andres Iniesta.

"Mi-a atras atenţia din momentul în care a lovit prima dată mingea"



Antrenorul Marius Oprea este cel care a descoperit-o pe Cristina Botojel, la clubul Auto Timişoara.





“A fost o întâmplare. Am început să strâng copii de opt-nouă ani, la clubul Auto. Au venit jucători din cartier. La un moment dat, unul din băieţi m-a întrebat dacă nu poate veni la antrenament şi o fată. I-am spus, să vină. Dacă tot a venit până aici. După antrenament i-am spus: . Atâta de bună era. Mi-a atras atenţia din momentul în care a lovit prima dată mingea. Şi avea zece ani. Prin atitudine şi prin dăruire era mult peste mulţi băieţi. Vă daţi seama că nu degeaba a ajuns căpitanul echipei”, a declarat Marius Oprea.



"Nu am mai antrenat fete, nici înainte, nici după"

După trei ani la Auto, Marius Oprea a trecut la Academia Ripensia, cu tot cu Cristina Botojel.

“Ea a fost la echipe de băieţi numai sub comanda mea. A fost o surpriză şi pentru mine. Nu am mai antrenat fete, nici înainte, nici după. Cristina e singura fată de până acum. Mi-aş fi dorit ca unii din băieţii din echipă să aibă atitudinea şi dăruirea ei. La început a fost ceva nativ, dar pe parcurs şi-a dat şi ea seama că ar putea să facă ceva din fotbal. Am luat legătura cu cei de la Olimpia Cluj încă din 2017, au vorbit şi cu părinţii, dar clujeniiau considerat că e încă prea mică şi că ar fi bine să mai rămână cu băieţii. Când a ajuns vremea să facă pasul spre o echipă de fete, a fost luată la Cluj. E titulară la echipa de junioare U15 şi la echipa a doua, care joacă în Liga secundă, iar la echipa mare, din Liga întâi, a prins minute, a dat şi gol. Dar să ţinem cont că doar în octombrie face 15 ani. Eu o văd o mare jucătoare, dar ţine şi de noroc. Până acum a muncit şi a fost serioasă. Cred că va ajunge să joace chiar la o echipă din străinătate”, a mai spus Marius Oprea.





Alături de jucătorii echipei de ligă secundă Ripensia Timişoara Alături de jucătorii echipei de ligă secundă Ripensia Timişoara

