Ponta: S-a dorit să existe violenţele din 10 august. Există o miză uriaşă şi explică de ce Dragnea a început atacul împotriva procurorului general

”Referitor la 10 august, evident că este o miză uriaşă şi explică de ce domnul Dragnea a început atacul împotriva procurorului general, un procuror general care mie nu îmi place, domnul Lazăr, dar care acum coordonează o anchetă din care urmează să aflăm adevărul”, a declarat Ponta, într-o conferinţă de presă.

Liderul Pro România a mai spus că, în calitate de fost premier, ştie foarte bine că înainte de orice protest Guvernul se pregăteşte pentru evitarea violenţelor sau, dimpotrivă, pentru organizarea de violenţe.

”Eu vă spun un lucru: am fost patru ani prim-ministru, ştiu foarte bine că înainte de proteste, şi am avut destule proteste, poţi să te organizezi tu, Guvernul, ca să eviţi violenţele, motiv pentru care patru ani de zile, deşi au fost suficiente proteste în faţa Palatului Victoria, nu aţi văzut niciun jandarm bătut, niciun om bătut. Sau poţi să te organizezi ca să ai violenţe şi le spui jandarmilor «ia veniţi de cinci ori decât ca de obicei si apucati-vă...» că jandarmii fac ce li se dă ordin, nu? Din acest punct de vedere, sunt absolut convins că s-a dorit să existe acele violenţe, evident acele violenţe au scăpat de sub control. Doamna Dăncilă a fost trimisă în concediu în mod intenţionat pentru ca domnul Dragnea cu doamna Carmen Dan să coordoneze violenţele pentru ca apoi să vină cu minciuna asta cu lovitura de stat”, a mai declarat Ponta.