Poliţişti locali umiliţi de un cetăţean pe care n-au ştiut să-l amendeze. Bărbatul asculta muzică la maximum şi i-a înjurat

Un bărbat din comuna Giarmata, judeţul Timiş, amendat cu 2.000 de lei pentru că a ascultat muzică dată la maximum şi i-a înjurat pe poliţiştii locali veniţi să îl amendeze, a reuşit să anuleze amenda în instanţă. Prima sentinţă în acest caz a fost emisă de Judecătoria Timişoara, care a anulat sentinţa pentru că poliţiştii locali nu au respectat procedura în întocmirea procesului verbal. Mai exact, poliţiştii locali au aplicat o singură amendă pentru două fapte.

„Examinand procesul verbal contestat, prin prisma prev. art.33 din OG 2/2001, se constata ca in sarcina petentului a fost retinuta savarsirea a doua contraventii si a fost aplicata o unica sanctiune, respectiv amenda totala de 2000 lei, in contradictie cu prev. art.10, alin.1 din OG 2/2001, fara ca aplicarea sanctiunii sa fie precedata de stabilirea acesteia pentru fiecare contraventie in parte”, se arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara, care a constatat că amenda aplicată este nelegală.

Hotărârea Judecătoriei Timişoara a fost contestată cu apel, la Tribunalul Timiş. Şi judecătorii de aici au constatat nelegalitatea amenzii aplicate de poliţiştii locali. „În speţă se constată astfel lipsa menţiunilor cu privire la faptelor săvârşite din moment ce a fost aplicată o singură sancţiune încălcându-se astfel prevederile art.10 alin1 din OG2/2001,motiv pentru care nulitatea este una absolute”, arată Tribunalul Timiş, a cărui decizie este definitivă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: