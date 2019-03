Poliţia anchetează decesul unui pacient care figurează operat de un medic renumit. Intervenţia a fost realizată însă de altcineva

Poliţia anchetează modul în care un bărbat a murit după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Timişoara, pe secţia condusă de renumitul medic Mihai Ionac. Potrivit jurnaliştilor de la Libertatea, care au dezvăluit că Ionac raporta şi 25 de ore de operaţii într-o zi, fiul unui pacient i-a reclamat conducerii spitalului că tatăl său a murit după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Timişoara de o doctoriţă tânără, deşi în documente figura ca medic care a realizat intervenţia Mihai Ionac.

„Medicul care l-a operat era de gardă, pacientul fusese internat de urgenţă. Eu am participat la acea operaţie făcând partea principală din operaţie. Fiind urgenţă – eu nu fac urgenţe, cu toate acestea, am făcut bypass şi când s-a curăţat rana”, a spus declarat Mihai Ionac pentru „Libertatea”. Medicul a mai declarat sursei citate că a înaintat un referat în care reclamă că administraţia spitalului cumpără material „aşa-zis sterile”. „Eu am înaintat referate şi către DSP prin care am arătat că blocul operator care a fost renovat este interzis. Este prin de suprafeţe orizontale, care adună praf. Praful ajunge în plagă”, a mai declaret Ionac pentru „Libertatea”.

Contactat de „Adevărul”, managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Marius Craina, a declarat că medicul despre care fiul pacientului decedat a spus că a realizat intervenţia a avut contract de voluntariat cu spitalul, dar şi contract de gărzi, în momentul în care a realizat intervenţia chirurgicală fiind de gardă. Marius Craina a mai declarat că în urma anchetei interne de la nivelul spitalului a fost sesizată Consiliul de Etică a Spitalului şi Poliţia.



„Am obţinut puncte de vedere de la fiecare persoană. Având în vedere cele declarate am trimis toate documentele către Consiliul de Etică şi în al doilea rând, având în vedere că s-a semnalat că un medic nu a fost în operaţie, am sesizat Poliţia şi Parchetul”, a declarat Marius Craina.

