PNL şi PSD au bătut palma pe un subiect sensibil: prelungirea unui contract de închiriere pentru un sediu PSD

Prelungit în luna aprilie a acetui an pentru o perioadă de un an, contractul de închiriere pentru sediul PSD Timiş, pentru care se plăteşte o chirie de 1.500 de lei lunar, a fost prelungit vineri cu încă trei ani. Decizia Consiliului Local Timişoara, în care PNL are majoritatea, vine la solicitarea PSD, care a invocate necesitatea prelungirii prin faptul că se doresc realizarea unor lucrări în valoare de 30 de mii de euro. Iar promisiunea acestor lucrări vine după ce reprezentanţii PSD au susţinut că au făcut în sediu lucrări de investiţii de 300.000 de euro.

„Lucrările vor avea în vederea înlocuirea tuturor elementelor subansamblelor constructive depreciate şi reabilitarea (după caz) a celor uzate fizic. Costul estimative al execuţiei lucrărilor: 30.000 de euro. Având în vedere valoarea considerabilă a lucrărilor şi capacitatea realtiv limitată de plată a locatarului, apreciem că lucrările se vor întinde pe o perioadă de minimum trei ani calendaristici”, se arată în adresa transmisă Consiliului Local Timişoara de preşedintele PSD Timiş, Călin Dobra. În cadrul şedinţei în care s-a aprobat prelungirea contractului pentru sediul PSD, primarul Nicolae Robu a declarat că argumentele PSD, referitoare la investiţii, sunt „pertinente”. În trecut, PNL şi PSD au votat împreună pentru vânzarea, de către Primăria Timişoara, a sediului PSD cu suma modică de 100.000 de euro. Tranzacţia a fost oprită atunci la un singur vot distanţă. Proiectul a fost respins prin votul lui Petrică Folică, fost consilier PPDD, care a votat împotriva dispoziţiilor primite de la partid.