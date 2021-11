Pictură uriaşă pe sala de sport din Dumbrăviţa, inspirată de performanţele echipei de tenis de masă FOTO

GALERIE FOTO





Pictura a fost inspirată de performanţele realizate de echipa de tenis de masă a comunei Dumbrăviţa, multiplă campioană naţională. Ea a fost concepută ca o formă de consideraţie adusă de comunitatea locală sportivelor care au reprezentat localitatea în competiţiile interne şi internaţionale, şi în acelaşi timp îşi propune să fie o sursă de inspiraţie pentru tinerii sportivi.„Lucrarea este un joc compoziţional şi cromatic în jurul naturii explozive a sporturilor competitive. Momentul în care adrenalina şi concentrarea din competiţie transcend trivialitatea cotidiană devine centrul universului participantilor”, a explicat artistul Andrei Drăgan (LUX).

„Este o mare bucurie pentru noi că tenisul de masă şi rezultatele obţinute de acest sport au ajuns sursă de inspiraţie şi pentru artişti. Ideea de a realiza această pictură aici e excelentă, pentru că, şi cu ajutorul ei, vom putea promova în continuare, în rândul tinerilor, atât tenisul de masa, cât şi sportul, în general”, a apreciat Nicoleta Husar, antrenoarea cu care s-au obţinut titlurile de campioană a României de către echipa de tenis de masa a Dumbrăviţei.

Lucrarea de mari dimensiuni a fost realizată în cadrul proiectului (Car)Casa polivalentă, al cărui scop este de a interveni într-un loc reprezentativ pentru comunitate şi de a da o faţă nouă unei viitoare zone de interes, din care face parte şi noua Casă de cultură, dar şi alte obiective care vor revitaliza spaţiul public al comunei Dumbrăviţa.

„A fost o alegere foarte inspirată aceasta a Sălii Polivalente, o clădire al cărei design era monoton şi care a primit astfel un suflu modern. Avem în plan să organizăm un concurs de proiecte pentru amenajarea întregii zone. Anul acesta, greu încercat de pandemie, ne-a dat viaţa peste cap, dar am reuşit să avem o agendă culturală extrem de diversificată, care să acopere cât mai multe domenii artistice: muzică, teatru, film, sculptură, pictură. Îmi doresc ca latura culturală a Dumbrăviţei să crească de la an la an, să devenim o localitate cunoscută pentru evenimentele culturale şi, de ce nu, să fim parte din proiectul Timişoara - Capitală Culturală Europeană”, a declarat Horia Bugarin, primarul Comunei Dumbrăviţa.





Odată cu finalizarea picturii, sportivii şi artiştii naţionali şi internaţionali care vor activa în această zonă împreună cu publicul care va veni pentru competiţiile sportive şi evenimentele artistice, vor fi întâmpinaţi de o sală de sport de mari dimensiuni transformată într-o lucrare de artă de excepţie.