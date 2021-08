Peste 400 de elevi din Timişoara încep şcoala mai repede. Sunt copii din 15 ţări: Germania, Canada, Statele Unite, Turcia, Polonia sau Austria

Aproape 420 de elevi din 15 ţări, din Timişoara, dar şi Arad, se pregătesc să înceapă cursurile celui de-ai treilea an şcolar la Şcoala Britanică din Timişoara. 72 dintre aceştia sunt elevi noi şi provin atât din Timişoara, cât şi din ţări precum Germania, Canada, Statele Unite, Turcia, Slovacia, Austria si Polonia.

De asemenea, a fost lărgit şi corpului didactic şi staff-ului şcolii, 17 profesori alăturându-se British School din acest an, dintre care 11 sunt internaţionali provenind din ţări precum Marea Britanie, Statele Unite, Croaţia şi Slovacia. Astfel, elevii vor avea oportunitatea să studieze şi să se dezvolte într-un cadru internaţional având acces la un învăţământ de înaltă calitate. De altfel, profesorii s-au reunit deja pentru pregătirea noului an şcolar.

Din acest an şcolar au fost deschise grupe suplimentare de elevi pentru grupa pregătitoare, respectiv anii 1 şi 2. La British International School of Timişoara vor învăţa elevi începând cu vârsta de 4 ani (clasa pregătitoare) până la 17 ani (anul 11, conform sistemului de educaţie din Marea Britanie).



Capacitatea de şcolarizare va continua să crească treptat, iar prima promoţie va absolvi studiile liceale, cu examenele International Baccallaureat, în iunie 2024. Numărul de locuri disponibile pentru anumite clase rămâne limitat, în urma creşterii interesului faţă de învăţământul în sistem britanic şi ca urmare a extinderii treptate.

Rezultate remarcabile la testele internaţionale

Elevii din clasele mari au susţinut şi primele examinări Cambridge unde au obţinut rezultate foarte bune, 90% din elevii din anul 9 având note peste medie la matematică şi ştiinţe, iar 40% având note de top. De asemenea, 75% din elevii din anul 10 au obţinut note în intervalul A-A (maxim) la matematică. Rezultatele sunt încurajatoare pentru examenele internaţionale ce vor urma. Examenele Cambridge iGCSE sunt calificări internaţionale recunoscute şi renumite pentru elevii de 14-16 ani. Aceste rezultate sunt foarte importante deoarece reprezintă un prim pas în progresul academic având ca obiectiv final.

“Suntem foarte mândri de realizările elevilor nostri la aceste examene care au obţinut rezultate extrem de bune, peste media internaţională la multe materii. Aceasta este într-adevăr o mare realizare pentru şcoala noastră şi ar trebui să fim cu toţii mândri, mai ales ţinând cont că pentru majoritatea elevilor limba engleză nu este limba maternă”, subliniază Ciprian Ţiplea, directorul instituţiei.





Acreditări Internaţionale pentru British International School of Timişoara

British International School of Timisoara a obţinut încă din primul an de funcţionare prestigioasa acreditare internaţională COBIS (Council of British International Schools), acordată în urma unei riguroase inspecţii care a concluzionat ca institutia îndeplineşte standardele prevăzute pentru o şcoală internaţională cu curiculum britanic. În acelaşi timp, in urma cu doi ani, a fost obţinută certificarea Cambridge, fapt ce a permis acreditarea primului centrul de examinare Cambridge International din zona de vest a ţării.

Totodată, scoala a finalizat pasul doi din procesul de acreditare COBIS, care reconfirmă înalta ţinută academică a procesului de învăţământ organizat de British International School of Timisoara. Şcoala a demarat procesul de autorizare în vederea oferirii programului International Baccalaureate, obţinând anul trecut statutul de “International Baccalaureate candidate school”.

Noua sală de sport va fi dată zn folosinţă în zilele următoare





Campusul British International School of Timisoara oferă facilităţi deosebite şi continuă să se dezvolte. Începând cu noul an şcolar, elevii se vor putea bucura de facilităţile oferite de noua sală de sport a şcolii, construite la standarde internaţionale. Este prima sală de sport şcolară construită în Timişoara după revoluţie. Aici elevii şcolii vor putea practica sporturi precum handbal, baschet, volei când vremea nu permite folosirea terenului de sport existent în campus. Tot aici vor putea avea loc spectacole şcolare şi alte festivităţi.

British International School of Timişoara şi-a început activitatea în 2019, într-un campus situat în zona de nord a orasului, pe strada Aurora, construit în jurul unei clădiri istorice complet renovate, ce datează din 1910.

British International School of Timişoara beneficiază de facilităţi moderne şi resurse de calitate, inclusiv tehnologie de ulima generatie, săli de clasă moderne cu laboratoare special destinate orelor de informatică, artă, muzică, ştiinţe. Şcoala pune la dispoziţia elevilor un spaţiu generos pentru educaţia în aer liber, îmbinând activităţile didactice cu cele de recreere. De asemenea, pe tot parcursul şcolarizării, elevii beneficiază de consiliere academică cu scopul de a-i ghida înspre un program educaţional adecvat şi pliat pe pasiunile şi abilităţile lor.

