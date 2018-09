Pedepse cu suspendare pentru liderii unei grupări care a vândut etnobotanice copiilor. Unii dintre minori au ajuns la spital

Procurorii DIICOT au descins în urmă cu un an la mai multe adrese pentru destructurarea unei reţele care se ocupa cu vânzarea de etnobotanice. Ancheta avea să scoată la iveală că trei grupări foarte bine organizate, care acoperă 90 la sută din piaţa de etnobotanice din Timişoara, vindea droguri uşoare inclusive copiilor, unii dintre minori ajungând la spital.

În luna decembrie a anului trecut 21 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare fără drept şi fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive, în formă continuată. Prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul Timiş, unde membrii grupării au primit pedepse cuprinse între câteva luni şi un an şi patru luni cu suspendare.

Spre exemplu, Romeo Dumitru Străin, zis Americanu, considerat liderul uneia dintre grupările de traficanţi de etnobotanice a primit un an şi patru luni cu suspendare. Florentin Cenade şi Marius Cristinel Robitu, liderii altor grupări din reţea, au primit un an şi două luni de închisoare cu suspendare. Constantin Saferi a primit un an şi două luni cu executare, fiind recidivist. Un an cu executare a primit Rednic Vasile. Toate pedepsele aplicate de Tribunalul Timiş pot fi studiate AICI. Sentinţa nu este definitivă, fiind atacată cu apel, la Curtea de Apel Timişoara.