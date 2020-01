Patronul unei firme de transport, numit şeful instituţiei care controlează transportatorii: „Ca şi cum Sile Cămătaru ar ajunge şeful Poliţiei“

Cosmin Ligius Buboi, consilier judeţean PNL, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara (STPT) şi patron al unei firme de transport rutier de mărfuri, este noul şef al ISTCR pentru regiunea Vest. Astfel, Cosmin Ligius Buboi, care a luat BAC-ul la 37 de ani şi a terminat facultatea la 41 de ani, ajunge şeful inspectorilor ISTCR din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Practic, Buboi ajunge şef al instituţiei care i-a controlat până acum propria afacere.

Un transportator a declarat pentru „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, că a-l pune pe patronul unei firme de transport şef al instituţiei care controlează transportatorii este „ca şi cum ar ajunge Sile Cămătaru şeful Poliţiei”. Transportatorul a mai declarat că în cazul în care Buboi va ieşi din firma de transport pe care o deţine, aşa cum îl obligă legea pentru a nu fi incompatibil, societatea poate ajunge formal pe numele unui apropiat, iar şeful ISTCR va avea, prin natura funcţiei, acces la contractele concurenţei.

„Efectiv firma e dată. Până aici a fost, schimbăm activitatea”

Noul şef al ISTCR Vest, Ligius Buboi a declarat că după numirea în funcţie are la dispoziţie 15 zile să iasă din incompatibilitate, renunţând la firma de transport pe care o deţine. „Firma e dată. Nu numai că ies ca administrator, ci şi ca acţionar. Nu mă mai ocup, nu mai e a mea. Săru-mâna. Până aici a fost. Schimbăm, practic activitatea. Eu am activat în multe domenii, a fost o perioadă în care am făcut agricultură, după care am trecut la transporturi, am lăsat transporturile fac depozitare de cereale. Omul face în viaţă ce crede ca business”, a declarat Cosmin Ligius Buboi pentru „Adevărul”.

„Vreau să îmi ating şi eu limitele”

Noul şef al ISTCR Vest a declarat că nu va mai avea nicio legătură cu firma de transport pe care o deţine. „Nu mai am transport în toată perioada asta cât voi activa pe poziţia pe care am fost numit. Respect legea. Duceţi-vă un pic şi în istoricul timpului, foşti colegi care au fost pe poziţia asta, Sorin Supuran a avut frate şi a fost pe poziţie mult mai mare, a fost secretar de stat”, a declarat Buboi.

Acesta a mai declarat că inspectorii ISTCR care i-au amendat firma de transport şi care îi vor fi de acum subordonaţi nu vor avea de suferit. „Suntem profesionişti, Greşeala trebuie întodeauna să o recunoşti. Omul din greşeli învaţă. Ideea este să nu persiste în ea. Eu, dacă voi greşi, am tăria să recunosc şi caut să îndrept lucrurile. Departe gândul de aşa ceva (n.r. - de a se răzbuna pe subalternii care i-au amendat firma)”, a declarat Buboi.

Întrebat ce îl determină pe un om de afaceri de succes, aşa cum a fost prezentat Buboi, să lase afacerile pentru a ocupa o funcţie publică, noul şef al ISTCR a declarat: „E un domeniu care îmi place”. „Pentru mine este o provocare. Vreau să îmi ating şi eu limitele, să văd, să intru un pic în interior. Tot timpul am avut din privat unele lucruri care nu mi-au plăcut. Să vă dau un exemplu. Tichetul de cântar la o încărcare trebuie să fie în concordanţă cu avizul. Practic, în fiecare localitate unde cineva trebuie să vândă o marfă, trebuie să aibă cântar. Este injust pusă problema. Lucrurile astea dacă nu le-ai făcut în privat, nu ai cum să le reglezi. Sunt multe de discutat care se pot regla pentru că le-am simţit pe pielea mea din privat”, a mai declarat Ligius Buboi pentru „Adevărul”.