Patinaj pe lacul de acumulare, ca în Austria. Minunăţia naturală de lângă Timişoara VIDEO FOTO

La câţiva kilometri de Timişoara, la ieşirea din comuna periurbană Dumbrăviţa, lacul de acumulare alimentat de apele Behelei, a devenit un uriaş patinoar.

Zeci de localnici şi timişoreni au încălţat patinele în week-end, profitând de minunăţia naturală de lângă Pădurea Verde, care ocupă 13 hectare.

Având în vedere temperaturile foarte scăzute din ultima perioadă, s-a format un strat de şase-şapte centimetri. Cel care a iniţiat întâlnirea iubitorilor de patinaj pe lacul de la Dumbrăviţa este medicul stomatolog Ioan Gaşpar, care organizează şi tradiţionalele băi la copcă de la Giroc.



„În Austria sunt lacuri întreţinute de primării, sunt chemaţi oamenii la patinaj. Au cutii pentru donaţii, cine vrea pune bani, cine nu, merge pe gratis. Şi la noi ar trebui. E aşa o minune, nici nu se compară cu cinci metri pe zece care sunt în oraş. Asta e o nebunie lungă de 300 de metri. Natural, frumos, pădurea e lângă. E absolut o minune pentru copii, mai multă lume ar trebui să vină”, a spus Ioan Gaşpar, care a pus la cale şi evenimentul de fitness şi mişcare în aer liber din faţa stadionului „Dan Păltinişanu” .





Lacul de la Dumbrăviţa poate fi utilizat pentru patinaj în siguranţă doar dacă temperatura este extrem de scăzută. Sezonul trecut lacul nu a îngheţat.

„Eu am descoperit lacul cam acum opt ani, fosta mea asistentă e de aici din Dumbrăviţa şi m-a întrebat dacă nu vrem să venim să patinăm. De atunci vin. Anul trecut nu a fost îngheţat. Dar dacă sunt trei nopţi la rând cu –10 grade Celsius, se poate patina. Gheaţa are între şase-şapte centimetri. Ieri a venit să patineze un domn care avea 110 de kilograme. Eu am 80 şi am patinat peste tot. Dar cu greutatea copiilor nu se poate întâmpla nimic”, a mai spus Ioan Gaşpar.





Dacă în Austria, Elveţia sau ţările scandinave autorităţile amenajează lacurile pentru patinaj, primăria din Dumbrăviţa nu poate face nimic. Şi asta pentru că lacul de acumulare din comună nu se află în proprietatea sa, acesta fiind administrată de Apele Române.

„La momentul actual, lacul de la Dumbrăviţa este în proprietatea publică a statului, în administrarea Apelor Române. În zona lacului sunt terenuri private, primăria mai deţine doar în partea de centură un teren. S-a pierdut definitiv procesul cu Apele Române. Orice mod de practicare a sportului este bun, ar putea fi o oportunitate să se amenajeze lacul şi pentru patinaj. Multe se fac diferit în Austria, faţă de România. Din păcate pentru noi”, a spus Horia Bugarin, primarul comunei Dumbrăviţa.





Lacul de acumulare de la Dumbrăviţa este folosit ca loc de relaxare când vremea e bună primăvara, vara şi toamna, de sute de dumbrăviţeni şi timişoreni. Apa are o adâncime maximă de doi metri, iar mulţi pescari aleg să îşi încerce norocul acolo. Recent, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţ, prin proiectul transfrontalier Eco Timiş, a amenajat pe mal bănci, mese şi coşuri de gunoi şi a montat indicatoare pentru trasee de ciclism.































VIDEO FOTO Baie la copcă, la -7 grade Celius. 22 de timişoreni au lăsat confortul deoparte şi s-au aventurat în apa îngheţată