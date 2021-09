Parcul Botanic din Timişoara, iluminat public pentru prima dată de la amenajare. Proiectul european a fost deblocat după mai de un an

Parcul Botanic va fi iluminat public pentru prima dată de la amenajarea. Câştigătoarea contractului a fost desemnată firma Elbi Energy Projects SRL, care are la dispoziţie 10 luni pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, garanţia fiind de 60 de luni.

„Acest proiect a fost complet blocat mai bine de un an de contestaţii depuse de firmele participante şi mă bucur că am reuşit, cu ajutorul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor de judecată, să desemnăm un câştigător fără a fi nevoiţi să reluăm întreaga procedură de licitaţie, care ne-ar fi costat timp, dar ne-ar fi pus şi în pericol să pierdem finanţarea europeană a acestui proiect. Astfel, pentru prima dată, Parcul Botanic din Timişoara va fi iluminat public”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Concret, proiectul prevede instalarea a 219 stâlpi de iluminat public şi extinderea sistemului de iluminat pe o lungime de 3.400 de metri liniari.





Prin proiect se vor executa următoarele: realizarea unei reţele electrice subterane (LES), alimentarea reţelei electrice nou proiectate, montarea stâlpilor de susţinere a corpurilor de iluminat, montarea corpurilor de iluminat pietonal şi implementarea unui sistem de telegestiune cu dimming la nivel de punct luminos. Astfel, reducem consumul de energie electrică, realizăm un iluminat corect al parcului, adaptat la funcţiunile spaţiului public, pentru creşterea confortului şi siguranţei celor care îl traversează.

Valoarea totală a contractului de proiectare şi execuţie este un pic peste 2 milioane de lei. Valoarea estimată a contractului în momentul scoaterii acestuia la licitaţie era de 2.841.099, fără TVA.





„Din păcate, în ultimii ani, parcul a pierdut foarte multe dintre speciile care se găseau odată acolo. De aceea acest proiect vrem să devină un nou început pentru Parcul Botanic. Vrem să reparăm Grădina Japoneză, să reabilităm bazinele, care sunt dezafectate de mai mulţi ani şi să amenajăm întreaga zonă. Să reintroducem colecţiile de plante care s-au pierdut în decursul anilor pentru ca acest parc să redevină un loc de recreere, dar şi de educaţie, o adevărată Grădină Botanică a Timişoarei”, a mai spus primarul Dominic Fritz.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional-Regional 2014-2020, contribuţia Primăriei Municipiului Timişoara fiind de 2%, reprezentând cofinanţarea acestuia.