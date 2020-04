Pandemia de coronavirus scoate la iveală situaţii dramatice la bătrâni. „Plângeam în hohote, nu ne-a venit să credem. Lumea trăieşte aşa o tragedie“

Asistenţii sociali din Timişoara merg zi de zi pe tern, pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie. Zilnic se lovesc de necazurile bătrânilor. Pandemia de coronavirus scoate la iveală situaţii dramatice, mai ales în rândul vârstnicilor. De persoanele peste 65 de ani, fără aparţinători, trebuie să se ocupe Direcţia de Asistenţă Socială.

Despre un caz sfâşietor ne-a povestit, printre lacrimi, şefa Direcţiei de Asistenţă Sovială, Rodica Surducan.

“O bătrânică de 91 de ani ne-a spus: <Nu vreau, maică, nimic de la voi. Vă rog frumos, am un fiu de 74 de ani, care este la OncoHelp, în fază terminală. Şi aş vrea să-l mai văd o dată>. Sigur că nu se poate deplasa. Imediat am intermediat prin video o întâlnire între fiul doamnei şi această femeie bătrână. Şi am plâns toţi! Plângeam în hohote, nu ne-a venit să credem. Lumea trăieşte aşa o tragedie. Sunt mii de persoane cu tot felul de probleme. Şi nu doar cu vârstnicii. Acum avem o mămică, e gravidă, ne-a sunat că nu vrea niciun medic de familie să se ducă la ea. Tuturor le este frică. Ce vină are ea că a rămas însărcinată, ea a venit din Franţa. Am dirijat-o spre DGASP”, a spus Surducan.



În Timişoara locuiesc în jur de 60.000 de persoane cu vârstă de peste 65 de ani, iar în jur de 6.000 nu au aparţinători.

Grijă pentru cei peste 65 de ani şi fără aparţinători

La Direcţia de Asistenţă Socială se face permamenţă. Apelurile se preiau la un număr de urgenţă. În plus, angajaţii sună la numerele aflate în baza de date, pentru a se asigura că niciun bătrân nu este în pericol.

“Direcţiei de Asistenţă Sovială a pregătit 11 linii telefonice, care răspunde la numărul scurt 0356.981, am asigurat permanenţă deja de mai bine de zece zile la acest număr. Înregistrăm toate apelurile în cadrul unul call-center, iar în baza listei pe care o avem dăm telefoane pentru a ne asigura că nicio persoană în vârstă nu este pusă în pericol. E destul de greu pentru că sunt foarte multe numere, dar încercăm să ajutăm cu prioritate aceste persoane”, a spus Rodica Surducan.



Sute de voluntari ajută persoanele în vârstă

Sute de voluntari s-au alăturat asistenţilor sociali din Timişoara şi vin în sprijinul persoanelor de peste 65 de ani. Direcţia de Asistenţă Socială a împărţit practic oraşul şi încearcă să ajungă la fiecare vârstnic care solicită ajutor.

“Toată lumea vrea să ne ajute. Avem şi un corp de voluntari format din aproximativ 200 de persoane. Am împărţit oraşul în mai multe cartiere, zonele au fost predate oamenilor noştri, angajaţilor direcţiei care însoţesc grupurile de voluntari. Unii au nevoie de alimente, alţii au nevoie de medicamente sau de plata facturilor. Nimeni nu a mai făcut lucrurile astea până acum, învăţăm şi reglăm din mers fiecare, dar vreau să vă spun că oamenii sunt extrem de înduioşaţi de ajutor”, a mai spus Rodica Surducan.



Căminul de bătrâni este în carantină

Direcţia de Asisenţă Socială Timişoara se ocupă şi de cele 84 de persoane care se află în căminul de bătrâni de pe strada Inocenţiu Klein. Momentan, pentru siguranţa vârstinicilor, căminul este în carantină.

Conform unei ordonanţe militare, persoanele peste 65 de ani pot ieşi din casă în intervalele 11-13 şi 20-21, pentru cumpărături de bază şi pentru a se îngriji de animalele de companie. De asemenea, vârstnicii pot să-şi rezolve şi probleme de natură medicală, pe parcursul întregii zile. Recomndarea autorităţilor este, însă, să rămână în casă, pentru că infecţia în primul rând pe ei îi afectează.