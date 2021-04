„Operaţiunea Teiul“. Cum a scăpat de drujbă copacul plantat de un timişorean în ziua în care i s-a născut copilul

Operaţiunea, care a fost planificată de mai multe săptămâni, a început marţi, prin mutarea a şase copaci valoroşi şi va continua şi în următoarele zile. Printre aceştia şi un tei de 12 metri plantat de unul dintre locuitorii din zonă în ziua în care s-a născut copilul său. Copacul, care cântărea cu tot cu balot în jur de 30 de tone, a fost ridicat cu o macara a STPT, încărcat într-un camion şi transportat câteva sute de metri mai departe, într-un parc.

“Când s-a născut fiica noastră, am plantat în fata casei un tei. În urmă cu câteva luni au început lucrările de reabilitare a străzii, pomii existenţi urmau să fie tăiaţi şi alţii plantaţi conform proiectului. Acum două săptămâni am citit într-un articol că “funcţionarii primăriei încearcă să salveze câţiva arbori valoroşi” şi a apărut o rază de speranţă. Pentru noi, teiul nostru era cel mai valoros aşa că am făcut o solicitare pe aplicaţia mobilă a Primăriei Timişoara. Solicitarea a ajuns la direcţia de mediu la două doamne extrem de drăguţe care au rezonat cu povestea noastră şi au început demersurile pentru salvarea teiului”, a povestit Florin Ciocan, timişoreanul care locuieşte pe Calea Bogdăneştilor.



Strămutarea unui arbore de 12 metri n-a fost simplă deloc. A fost nevoie de buldozer, de o macara de 18 tone, blocarea circulaţiei, mutarea unor cabluri şi refacerea branşamentului de apă.





„Teiul a fost strămutat câteva sute de metri într-un viitor parc. Sperăm să se prindă şi să-i bucure şi pe alţii cu umbra şi mirosul lui mulţi ani de acum înainte”, a mai transmis Florin Ciocan.

Întreaga operaţiune a fost planificată de conducerea Primăriei Timişoara şi Direcţia de Mediu. Mutarea copacilor în noul parc a fost realizată cu sprijinul executantului şi al STPT şi a fost supervizată de Direcţia Tehnică.