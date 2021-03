Operaţiunea „flămânzi sub acoperire”, povestită cu ochii în lacrimi de consiliera implicată în scandal VIDEO

Ana Munteanu, consilier local USR în Timişoara, a declanşat un scandal uriaş după ce s-a filmat în timp ce descinde cu jandarmii într-un restaurant din oraş, acuzând că restaurantul nu respectă legea. Ulterior, s-a descoperit că flagrantul a fost organizat cu ajutorul a patru persoane care au jucat rolul unor clienţi flămânzi, iar operaţiunea ar fi avut inclusiv girul prefectului USR, Zoltan Nemeth.

În urma scandalului, Ana Munteanu a explicat pe pagina sa de Facebook filmul evenimentelor. Într-o înregistrare a unei discuţii live de pe un grup al membrilor USR, Ana Munteanu a povestit, cu lacrimi în ochi, filmul evenimentelor susţinând că nu a vrut decât „să facă bine”.

„Decizia de a face acel live a fost greşită. Vreau de la început să ştiţi că nu am luat această decizie de capul meu, singurică, singurică. Au fost la un moment dat câţiva oameni buni care au crezut că fac ceva bine şi care au greşit crezând asta”, a spus Ana Munteanu, sugerând că operaţiunea a fost gândită împreună cu mai mulţi colegi de partid.

Ana Munteanu a mai spus că nu ea a fost cea care i-a trimis pe cei patru „flămânzi sub acoperire” să facă rezervare la restaurant, hotărând să intre în scenă după ce a aflat că restaurantul primeşte ilegal clienţi.

„Poate că dacă filmam şi spuneam că am primit-o de la un cetăţean mai mult ca sigur nu se ajungea aici. Nu am vrut să fac rău. Intenţia chiar asta a fost: că regulile trebuie respectate de toată lumea. (…) A fost o prostie activistă. Dacă nu eram într-un partid era super ok să o fac în nume propriu. Faptul că a venit tot hate-ul ăsta spre USR nu ne ajută în perioada asta când suntem oricum huiduiţi”, a spus Ana Munteanu.

„Îmi cer scuze că am declanşat asta”

Consilierul USR s-a mai plâns că dintre toţi colegii de partid, unul singur, de la PLUS, i-a scris să o întrebe ce s-a întâmplat cu adevărat. „A fost un singur coleg din PLUS care a verificat personal cu mine. Am fost recunoscătoare că m-a întrebat şi pe mine cum a fost povestea”, a mai spus Ana Munteanu în înregistrarea ajunsă în presă.

Întrebată cine au fost cei care au încurajat-o să participle la operaţiune, Ana Munteanu a refuzat să dea nume. „Nu voi spune cine au fost colegii cu nume şi prenume pentru că nu are nicio relevanţă. Trebuia să gândesc eu, cu capul meu. (…) Nu a fost o înscenare. Eu nu am pus pe nimeni să meargă să facă o rezervare. Au fost nişte oameni care au făcut o rezervare. Înscenare era dacă ne duceam acolo trei oameni, făceam o rezervare şi veneam să facem flagrantul. Noi am aflat de o rezervare făcută”, a mai arătat Ana Munteanu, care l-a atacat pe omul de afaceri care deţine restaurantul, susţinând despre acesta că, în timp ce solicită facilităţi pentru un spaţiu pe care îl are închiriat de la primărie, este în concediu în Kenya şi „vânează crocodili”.

În live-ul de pe grupul intern al USR, Ana Munteanu şi-a cerut scuze pentru „hate-ul” de care are parte USR din cauza ei. „Îmi cer scuze în faţa voastră dacă a trebuit să răspundeţi prietenilor. Îmi dau seama că aţi avut inbox-ul plin despre cum USR este plin de comunişti şi de trădători. Îmi cer scuze că am declanşat asta. Chiar îmi pare foarte rău”, a mai arătat Ana Munteanu în finalul mesajului său.

La rândul său, patronul restaurantului le-a cerut prefectului Zoltan Nemeth şi primarului Dominic Fritz să se delimiteze de gestul Anei Munteanu. „Atât USR TIMIŞ cât şi domnul Primar Dominic Fritz, dar si domnul Prefect Nemeth Zoltan, care se pare ca a ordonat celebrul flagrant, dacă nu se dezic de acest act de abuz al doamnei consilier Ana Munteanu, se erijează din apărători ai statului de drept în susţinători ai unor acţiuni dictatoriale, cu practici neo-marxiste”, a transmis patronul restaurantului, Dan Dinu.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Reacţia patronilor localului în care a descins consiliera USR să demaşte funcţionarea în carantină: Un răspuns dur, incompatibil cu un stat democratic

Flămânzi sub acoperire, folosiţi într-o operaţiune USR de demascare a ilegalităţilor din HoReCA: „Totul a fost organizat la ordinul prefectului“