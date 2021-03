OMV Petrom a epuizat zăcământul de gaze naturale de la Partoş. Ce se întâmplă cu localităţile din Timiş alimentate din zonă

OMV Petrom a anunţat epuizarea naturală a zăcământului de gaze naturale Partoş (judeţul Timiş), ultimul din zonă aflat în exploatare. Zăcămintele din zonă au alimentat cu gaze naturale, direct, consumatorii din localităţile Banloc, Voiteg, Deta, Denta şi Stamora-Moraviţa.

În condiţiile epuizării naturale a zăcământului Partos, producţia de gaze a încetat în noiembrie 2020. Soluţia pentru asigurarea continuităţii în alimentarea acestor consumatori o reprezintă racordarea şi alimentarea cu gaze naturale de la Sistemul Naţional de Transport (SNT), conform legislaţiei în vigoare.



Localităţile timişene au fost racordate, în trecut, direct la o conductă care transporta gazele naturale de la zona de producţie Foeni – Partoş – Moraviţa la distribuţiile de gaze din zona geografică respectivă. Practic, acestea au fost alimentate direct de la zăcămintele productive, pe întreaga perioadă de exploatare a gazelor naturale.



Producţia de gaze naturale din zăcămintele aflate în zona Foeni – Partoş – Moraviţa a început în anul 1981, a atins un nivel maxim al producţiei în perioada 1983 – 1987 şi a început să intre în declin începând cu anul 2004. În ultimii trei ani, producţia medie zilnică de gaze naturale produse de zăcământul Partoş a fost, în medie, de numai 3.500 Smc/zi, insuficientă pentru necesarul de consum al localităţilor menţionate, în special în timpul sezonului rece.



Începând cu luna noiembrie 2020, OMV Petrom nu mai produce gaze naturale în această zonă, fiind iniţiate procedurile necesare încetării concesiunii zăcământului Partoş. În aceste condiţii, întregul consum de gaze naturale al acestor localităţi trebuie asigurat din SNT, activitate care excedează atribuţiilor unui producător de gaze naturale. Facilităţile existente aferente zăcământului Partoş vor intra în proces de abandonare ca parte a procesului de încetare a concesiunii petroliere.



În ultimii 8 ani, OMV Petrom a notificat de nenumărate ori autorităţile locale, centrale şi operatorii de transport şi distribuţie despre declinul producţiei şi necesitatea identificării şi implementării unei soluţii alternative de alimentare, care să asigure continuitatea pe termen lung în alimentarea cu gaze naturale a acestor localităţi. Potrivit legislaţiei in vigoare, obligaţia de identificare şi implementare a unor soluţii de conectare la SNT revine distribuitorilor locali, in colaborare cu Transgaz.



În acest context, OMV Petrom îşi menţine propunerea de a preda această conductă de gaze către oricare entitate care are responsabilitatea transportului sau distribuţiei de gaze naturale. Reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului şi reprezentanţi ai autorităţilor locale au fost informaţi si vor implementa soluţiile necesare pentru a asigura continuitatea in alimentarea cu gaze a localităţilor menţionate.



Vă mai recomandăm:

Neel, OMV Petrom: România va deveni cel mai important producător de gaze din UE, odată cu exploatarea Mării Negre

OMV Petrom a investit 1,5 milioane de euro în rafinăria Petrobrazi. Cu cât va fi redusă cantitatea anuală de electricitate utilizată